SAS: Vi vil gerne genoptage forhandlinger med piloterne

Ritzaus Bureau Mandag, 11. juli 2022 - 17:45

SAS ønsker at forhandle med SAS Scandinavias pilotforeninger og få sat en stopper for strejken, der rammer både selskabet og passagerer hårdt.

Det skriver SAS i en meddelelse mandag eftermiddag grønlandsk tid.

Det er uklart, om selskabet mere konkret er kommet med forslag til at nå nærmere en aftale.

Men ifølge eget udsagn tager SAS initiativ til nye forhandlinger.

- SAS har i løbet af de seneste dage meddelt mæglerne, at SAS ønsker at genoptage mæglingen med det formål at nå frem til nye overenskomster og dermed bringe den igangværende strejke til ophør, skriver SAS i meddelelsen.

Kold luft mellem parterne

Formand for Dansk Pilotforening Henrik Thyregod siger om den seneste SAS-melding:

- Det er helt nyt for mig, og jeg synes, det er mærkværdigt at gå ud med det i pressen, i stedet for at kontakte mig direkte. Men det er klart, hvis de ønsker at vi skal komme, så kommer vi, siger han om SAS' initiativ.

Piloterne har tidligere udtalt, at de mener, at det er op til SAS at tage kontakt. Mandag holdt de svenske og norske piloter et statusmøde med den neutrale forligsmand, hvor der ikke blev meldt om fremskridt.

Om de forestående forhandlinger med SAS siger pilotformanden, at han ikke ved, hvad han skal forvente.

- Vi havde jo egentlig en aftale fra sidste lørdag, hvor vi havde nået de mål, vi skulle, for at nå en overenskomst. Så vi møder op, og så ser vi, hvad de siger, siger Henrik Thyregod.

Har ikke mere med til bordet

Han har dog ikke umiddelbart selv noget nyt med til forhandlingsbordet.

- Jeg har haft medlemsmøder i mellemtiden. Jeg tror, at det er urealistisk at forestille sig, at nogen har lyst til at lægge ret meget mere, end vi gjorde.

- Der var et krav om besparelser for 800 millioner svenske kroner. Jeg mener, at vi fandt i hvert fald broderparten af de penge, siger han.

Også Keld Bækkelund Hansen, chefforhandler i Dansk Metal, som Dansk Pilotforening hører under, er klar til at genoptage forhandlingerne.

- Det har vi ønsket, så vi kan få lukket den her overenskomst og få folk ud at flyve igen.

- Vi var så tæt på en aftale, som noget kunne være, lørdag. Så det skal vi nok finde ud af, når vi sætter os til bordet. Vi var jo kommet rigtig langt, siger han.

En uges strejke har været dyr

SAS vurderes at tabe cirka 90 millioner kroner om dagen, så længe piloterne ikke flyver.

Omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige har strejket siden mandag 4. juli. Den foreløbige regning for SAS kan gøres op til over 600 millioner kroner.

En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne er, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne. Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne er nu blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

Pressechef i SAS Danmark Alexandra Lindgren Kaoukji ønsker ikke at uddybe nærmere om de kommende forhandlinger, heller ikke hvor og hvornår de finder sted.