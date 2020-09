SAS stopper flyvning til Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 29. september 2020 - 10:49

SAS stopper flyvningen til Færøerne den 1. oktober. Sådan lød beskeden i en pressemeddelelse 22. september fra SAS.



- På nuværende tidspunkt er det ikke økonomisk bæredygtigt for os at flyve ruten. Normalt har vi en lav efterspørgsel på denne rute. Nu med coronasituationen ser vi endnu lavere efterspørgsel, uddyber kommunikationschef Sille Beck Hansen, SAS, til Kringvarp Føroya.

Obligatoriske test i vejen

Landsstyret har besluttet, at alle indrejsende skal tage en obligatorisk test for at se, om vedkommende er smittet med corona. Hidtil har den færøske landskasse betalt prøven, men fra 1. oktober skal hver passager betale 312 kroner for en test. Flyselskaberne skal stå for opkrævningen.



Den beslutning og det korte varsel spiller en rolle for SAS' beslutning om at indstille ruten midlertidigt.



-Afgiften kræver, at vi finder en ny digital løsning, hvor vi kan opkræve afgiften hos forbrugeren. Det kræver, at vi skal udvikle noget, og det kombineret med den lave efterspørgsel kan det desværre ikke svare sig for os at blive ved med at flyve på denne rute.



Sille Beck Hansen understreger, at beslutningen om at stoppe flyvningen ikke er permanent, men at ruten muligvis bliver genoptaget, hvis efterspørgslen vokser og der findes en løsning på at afkræve afgift på coronatests.

Et stort turisttab

I flere år var Atlantic Airways det eneste flyselskab, der fløj mellem Færøerne og omverdenen. I 2017 fik Atlantic Airways konkurrence på ruten til København, og sidste år rejste 424.000 passagerer gennem Færøernes eneste lufthavn. Det er dobbelt så meget som i 2011.



Det har betydet lavere flybilletpriser og flere turister til Færøerne, men antallet at passagerer er faldet meget i år. Atlantic Airways har også tilpasset sig til situationen og nedlagt flere ruter. Dertil har de sendt næsten 100 medarbejdere hjem.



Direktøren for Visit Faroe Islands, Guðrið Højgaard, mener, det er et stort tab for Færøerne, at SAS nedlægger ruten. SAS har langt flere samarbejdspartnere end Atlantic Airways og får dermed flere udlændinge til Færøerne end Atlantic Airways.

- SAS har på mange måder haft sit eget kundefundament. SAS har salgskontorer over hele verden og er også del af Star Alliance. Det betyder, at SAS kan få folk til Færøerne via eget kontaktnet og igennem andre flyselskaber. Nu vil der komme færre til Færøerne, og det giver mindre i kassen hos de forskellige underleverandører, siger Guðrið Højgaard.