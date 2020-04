SAS afskediger 5000 ansatte

Ritzaus Bureau Tirsdag, 28. april 2020 - 07:37

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Afskedigelserne svarer til lidt under halvdelen af det samlede antal fuldtidsansatte i det skandinaviske luftfartsselskab.

Ud af de 5000 fuldtidsstillinger ventes cirka 1700 at blive fundet i Danmark.

De resterende stillinger bliver fundet i Sverige og Norge. Mere præcist skal der siges farvel til omkring 1900 i Sverige og 1300 i Norge.

Nedskæringerne sker som konsekvens af coronakrisen, der har gjort et stort indhug i SAS' økonomi.

For at mindske spredningen af virusset har SAS og andre luftfartsselskaber ikke kunnet flyve som normalt, og det har givet færre passagerer og derved færre penge i kassen hos SAS.

Og selv om luftfartsselskabet har kunnet sende langt størstedelen af de ansatte hjem med løn takket været politiske hjælpepakker, så har det altså ikke været nok til at friholde SAS fra at skulle foretage afskedigelser.

- Da vi trådte ind i den her svære periode i starten eller midten af marts, havde vi stadig tro på, at efterspørgslen ville vende tilbage relativt hurtigt, og at vi ville få en nogenlunde normal sommer.

- Men cirka en måned til halvanden inde i krisen ved vi nu bedre. Vi ved, at sommeren ikke bliver som normalt, og at efterspørgslen for at flyve vil være væsentligt lavere, siger Rickard Gustafson, administrerende direktør i SAS.

Han tilføjer, at den lavere efterspørgsel ventes at fortsætte i resten af 2020, og at der måske kan komme en forbedring i 2021.

Først i 2022 forventer han, at efterspørgslen vil være tilbage på niveauet fra før krisen.