Sarfaq Ittuk tager på ekstra julesejlads

Skibsbesætningen i Sarfaq Ittuk er kommet i julehumør. Besætningen har overfor ledelsen i Arctic Umiaq Line foreslået, at der laves en udvidelse af juleruterne for skibet, så der sættes en ekstra rute mellem Nuuk og Maniitsoq lige før jul.

Det meddeler administrerende direktør i rederiet, Jens-Jakob Sandgreen i en pressemeddelelse.

Strækningen fra Nuuk til Maniitsoq har en særlig afgangstid fredag den 22. december kl. 10:00 med ankomst i Maniitsoq samme dag kl. 18:30, efterfulgt af en overnatningsrejse fra Maniitsoq til Nuuk med afgang fredag d. 22. december kl. 22:00 med ankomst i Nuuk lørdag den 23. december kl. 07:00.

Varmende melding

- Det varmer, at forslaget kommer fra vores engagerede besætning, som vi er stolte af og lærer af. De dygtige og rutinerede fra Maniitsoq Tour Boat holder pause fra ruten bl.a. pga. mørketiden, mens det populære fly virker udfordret på kapaciteten. Vi har allerede fået 22 passagerer, som skal fra Nuuk til Maniitsoq, og der er plads til mere end 200 overnattende ombord på skibet, fortæller AUL’s direktør, Jens-Jakob Sandgreen.

Mange af besætningsmedlemmerne kommer ikke til at holde jul i eget hjem på grund af vagtplanerne. Alligevel er der overskud til at sætte endnu en rute for at skabe flere muligheder for de rejsendes juleplaner.

Skibet holder i år jul i Nuuk og nytår i Qaqortoq.