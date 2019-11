Sarfaq Ittuk kan ikke anløbe Arsuk

Walter Turnowsky Mandag, 18. november 2019 - 13:40

Sarfraq Ittuk kan i denne uge ikke anløbe Arsuk. Det skriver Arctic Umiaq Line i en pressemddelelse. Årsagen er et at pontonbroen er blevet beskadiget.

- Den sidste tids kraftige blæst er desværre gået ud over pontonbroen, der ikke længere er sikkerhedsmæssig forsvarlig for hverken besætning eller passagerer. Derfor har Arctic Umiaq Line valgt ikke at anløbe Arsuk før pontonbroen igen er blevet repareret, skriver Arctic Umiaq Line i pressemeddelelsen

- Vi er i dialog med Pilersuisoq samt Departementet for Boliger og Infrastruktur vedrørende situationen, og der arbejdes på at finde en løsning der gør, at vi igen kan anløbe Arsuk uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Arctic Umiaq Line har taget kontakt til de berørte kunder og vil melde ud, så snart der er nyt i sagen.