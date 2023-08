Sarfaq Ittuk forsinket: Reservedel lader vente på sig før skibet kan sejle videre mod nord

Jensine Berthelsen Lørdag, 05. august 2023 - 09:52

- Skibet kunne sådan set sejle, men det ville være med risiko for at motordelen på størrelse med en lille mobil bryder sammen og skibet ville i givet fald blive tvunget til at sejle meget langsomt, og den risiko vil vi ikke udsætte vores passager for, siger CEO i Arctic Umiaq Line, Jens-Jakob Lennert Sandgreen til Sermitsiaq.AG.

Reservedelen kommer med fly

Den lille reservedel er på vej til Nuuk fra Danmark, og så snart Sarfaq Ittuk har modtaget reservedelen, vil skibet være i stand til at sejle igen:

- Lige nu venter vi på at modtage reservedelen, og vi forventer den når frem til os i løbet af et par timer eller lidt flere, så vil skibet kunne sejle videre, siger Lennert Sandgreen.

Passagerne sov på skibet

Han understreger også at samtlige passagerer ved besked om situationen og at de er parat til at gå ombord igen, hvis de ikke allerede er ombord:

- Vores passagerer har overnattet på skibet og vi har sørger for forplejning og fri adgang til internettet for passagerne der ikke bor i Nuuk, og vi har senest holdt informationsmøde med dem 08:30, fortæller Jens-Jakob Lennert Sandgreen og fortsætter:

- Vi skal anmode vores kommende passagerer om at være opmærksom på at der vil komme ændringer i sejlplanen som konsekvens af forsinkelsen, vi vil senere på dagen, nærmere sagt i aften kunne offentliggøre den nye sejlplan.

Hold også øje med AUL´s meddelselser her: