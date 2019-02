Saras nye job: Programchef for UNICEF

Walter Turnowsky Onsdag, 20. februar 2019 - 08:32

Nu står det klart, hvad Sara Olsvig skal arbejde med efter hendes farvel til politik. Den tidligere IA-formand, skal være ny programchef for Danmarks arbejde i Grønland, der får hovedsæde på et nyt kontor i Nuuk.

- Jeg er meget beæret over at påtage mig denne vigtige opgave. UNICEF er verdens største børneorganisation og har i snart ti år været med til at løfte børns rettigheder i Grønland, siger Sara Olsvig i en pressemeddelelse.

CV Uddrag af Sara Olsvigs CV: Uddannelse: 2008: Cand. Scient. Anth. (Antropolog), Københavns Universitet 2002: BA i Grønlands Kultur- og samfundshistorie, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet 1998: HF student, Frederikshavn Gymnasium og HF 1996: Ubefaren skibsassistent, Skoleskibet Georg Stage Politisk karriere: 2014 – 2018: Formand for Inuit Ataqatigiit 2016 – 2018: Viceformand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justits 2013 – 2018: Medlem af Inatsisartut 2011 – 2015: Medlem af Folketinget Erhvervserfaring: 2011: Executive Director, ICC Greenland 2009 – 2011: Coordinator of Human Rights Issues, ICC Greenland 2007 – 2009: Medlemssekretær og studentermedhjælp, Den Nordatlantiske Gruppe, Folketinget 2005 – 2008: Studentermedhjælp ICC 2002 – 2004: Projektmedarbejder, Danmarks Miljøundersøgelser (nuværende DCE)

I forbindelse med ansættelsen af Sara Olsvig åbner FN’s børneorganisation UNICEF et nyt kontor i Nuuk, med det mål, at organisationen bliver stærkere repræsenteret i hverdagen. Kontoret skal ud over Sara Olsvig bemandes med en studentermedhjælper.

- Vi er meget glade for, at Sara sagde ja, da vi rakte ud for at høre, om hun vil være programchef for UNICEF’s arbejde i Grønland og ligeledes repræsentere os i det daglige samarbejde i Nakuusa, skriver generalsekretær i UNICEF Danmark, Steen Andersen.

- Med sin store politiske erfaring, sin omfattende viden om Grønland og sit stærke engagement i Grønlands udvikling er vi sikre på, at Sara er en stor gevinst for os, for Nakuusa og for de grønlandske børn, vi arbejder for.

I november sidste år trak Sara Olsvig sig som formand for Inuit Ataqatigiit efter to tabte Inatsisartut-valg og i protest mod den ifølge hende ubehagelige tone i politik. På det tidspunkt meldte hun ud, at hun ikke havde noget job på hånden.

Nu vi hun arbejde for, at børnenes rettigheder bliver endnu stærkere forankret i landet.

- Med sin markante indsats verden over vil et kontor i Grønland sikre, at vi får trukket UNICEF’s store viden om børns rettigheder hjem og får øget og forankret indsatsen lokalt. Jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger Sara Olsvig.