Sara Olsvig:  Vi lever ikke op til loven

redaktionen Torsdag, 28. januar 2021 - 10:31

Det kom bag på alle, da Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Siumuts Martha Abelsen og Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim fra Demokraatit, kort før jul under et pressemøde fortalte, at Naalakkersuisut har planer om at fremsætte et lovforlag om etablering af en menneskerettighedskommission, som skal munde ud i at samtlige talsmandsorganisationer og menneskerettighedsråd sammenlægges under samme tag i Nuuk.

Det skriver AG.

Har ikke været inddraget

Formanden for Grønlands Menneskerettighedsråd, Sara Olsvig, er blandt de berørte parter af forslaget, da Grønlands Menneskerettighedsråd sammen med Ligestillingsrådet eventuelt vil blive sammenlagt med landets tre talsmandsinstitutioner, hvis lovforslaget i sidste ende bliver godkendt af Inatsisartut.

- Jeg vil gerne som det første fastslå, at vi ikke har været inddraget under udarbejdelsen af forslaget. Vi blev først orienteret om forslaget af de respektive medlemmer af Naalakkersuisut dagen før pressemødet, pointerer Sara Olsvig over for AG.

- Det undrer derfor os meget, at vi ikke er blevet inddraget under processen, selvom medlemmet af Naalakkersuisut Martha Abelsen på et tidspunkt har nævnt overfor os, at hun havde noget i overvejelse. Men vi har ikke på intet tidspunkt modtaget konkrete forslag før vores møde dagen før pressemødet, siger hun.

