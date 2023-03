Sara Olsvig: Husk tidernes stærke inuit-kvinder

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 08. marts 2023 - 17:44

FN’s Kvindekommissions 67. møde finder sted i FN’s hovedkvarter i New York i disse dage, hvor ICC’s forkvinde, Sara Olsvig deltager. Sara Olsvig deltager som en del af en delegation fra det Internationale Oprindelige Folks Kvindeforum, FIMI.

- Som kvinder af oprindelige folk skaber vi forandring, vi er omsorgspersoner, og i fællesskab løfter vi et stort og tungt arbejde for vores samfund og folk, siger Sara Olsvig i anledning af kvindernes internationale dag, den 8. marts.

LÆS OGSÅ: Olsvig skal mødes med kvinderettighedsforkæmpere

Kvindekommissionen er blandt andet dedikeret til fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse i samfundet.

ICC’s forkvinde påpeger, at kvindekommissionens møde minder om, at grønlandske kvinder ikke er alene om deres kamp som oprindelige folks kvinder.

Marker dagen

- Jeg vil gerne opfordre alle til at markere denne vigtige dag, og bruge et par minutter på at tænke over de lange rækker og stærke inuit-kvinder, der byggede de platforme, vi står på i dag. Inuit-kvinder, gennem koloniseringen og efterfølgende, har været udsat for mange lag af diskrimination, både systemisk og individuelt, siger Sara Olsvig.

Hun lykønsker alle kvinder på kvindernes internationale kampdag og bringer til sidst sit budskab:

- Mit vigtigste budskab i dag er, at på trods af dette er vi her stadig, og vi er stadig stærke ledere i vores hjem, vores samfund og for vores folk, afslutter ICC’s internationale forkvinde, Sara Olsvig.