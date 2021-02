Sara Olsvig: Fornuftigt at trykke på pauseknappen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 05. februar 2021 - 16:02

Formanden for Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Sara Olsvig, har kun ros tilovers til Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim (D).

- Det er fornuftigt, at der slås koldt vand i blodet om dette forslag. Jeg vil gerne rose Naalakkersuisut for at lytte til hæringssvarene og sikre inddragelse af de berørte parter.

Det siger Sara Olsvig til Sermitsiaq.AG.

Pause efter kritik

Naalakkersuisuts kommende forslag om at samle menneskerettighedsarbejdet under samme kommission har blandt andet fået sindene i kog hos rettighedsinstitutioner, hvor også flere partier har kritiseret forslaget.

Blandt andet kritiseres forslaget for at være en spareøvelse, hvor også processen med at fremkomme med forslaget uden at høre parterne også kom frem under høringsperioden.

Nu har Naalakkersuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim besluttet at trykke på pauseknappen, og tilpasse forslaget efter høringssvar og inddrage de berørte parter.

Altid planen

Men sådan en menneskerettighedskommission har været på tegnebrættet igennem flere år, forklarer Sara Olsvig, der mener, at debatten er opstået på grund af misforståelser.

- Fra Rådet for Menneskerettigheder har vi forstået forslaget som, at det handler om at etablere Grønlands egen menneskerettighedsinstitution, så Grønland ikke blot har et råd som foreslår aktiviteter for det danske menneskerettighedsinstitut, sådan som det er i dag, siger Sara Olsvig.

Arbejdet længe undervejs

- At etablere en egen institution ligger meget i tråd med det, Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at undersøge allerede tilbage i 2008, og som blev efterlyst ved evalueringerne af Rådet for Menneskerettigheder i 2016 og 2017, siger hun.

Blandt andet har der været stor interesse for høring om menneskerettigheder tilbage i 2010.

Hun glæder sig dog over, at der nu er mere mulighed for at inddrage de berørte parter, som er MIO, Tilioq, Ædretalsmanden, Ligestillingsrådet og Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Og hun glæder sig over, at der nu er bedre muligheder for at tilføje nødvendige tilpasninger til forslaget.

Naalakkersuisut vil melde ud, når arbejdet med forslaget genetableres.