Sara Olsvig modtager nordisk pris

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 23. marts 2023 - 12:45

ICC’s forkvinde, Sara Olsvig, er blandt prismodtagene kvinder til nordiske DE&I-konference i år. Priserne uddeles personligt til Womenomics den 2. maj.

Årets tema er "The power of diversity and inclusion in times of turbulence" (Mangfoldighedens magt og inklusion i turbulente tide).

ICC-forkvinden hædres med prisen The Womenomics Inclusion Award 2023 for sin betydningsfulde politiske karriere og som fortaler for globale inuitsamfund som det grønlandske folk. Det skriver Womenomics i en pressemeddelelse.

- Sara Olsvig har med stor gennemslagskraft advokeret for nødvendigheden af klimabehandling, mangfoldighed og menneskerettigheder for alle i stærke partnerskaber på tværs af Arktis i en tid, hvor beskyttelsen af denne region er afgørende, skriver Womenomics.

Beæret

Womenomics skriver videre, at Sara Olsvig som ICC’s frontfigur er en stærk rollemodel og har drivkraften til at advokere for inklusion af alle oprindelige folk på den globale scene.

- Jeg er dybt beæret og meget glad for at modtage denne vigtige Womenomics Inclusion Award. I en verden fuld af social ulighed og pres er inuitkvinder forandringsagenter for en mere retfærdig og ligeværdig fremtid, siger Sara Olsvig og fortsætter:

- Med styrken givet videre fra dem der kom før os, skal vores generation i fællesskab sikre den fulde og effektive gennemførelse af alle kvinders og pigers menneskerettigheder, siger Sara Olsvig.

To andre modtagere

Iværksætter Frederikke Antoine Schmidt hædres med Entrepreneurship Award for at være en rollemodel for de næste generationer og for den positive forandring, hun står i spidsen for med virksomheden Roccamore, der udbyder komfortabelt fodtøj til kvinder, og som flere gange har vagt opsigt med sine markedsføringskampagner, der netop hylder diversitet.

Womenomics-priser Womenomics-priser er under en international kvindegruppe, Above & Beyound Group, der yder ekspertise indenfor DE&I, som står for mangfoldighed og inklusion. Den internationale gruppe promoverer otte løsninger, der kan sikre mangfoldighed og inklusion i virksomheder eller samarbejder globalt. Above & Beyond Group, uddeler tre Womenomics-priser hvert år til kvindelige ledere, der har gjort sig bemærket med deres arbejde indenfor innovation, inklusion og indflydelse internationalt.

Global Impact Award går til Julia Hogget, der er direktør for børsen London Stock Exchange. Hun modtager prisen for at fastholde den britiske børs som globalt finansielt centrum og etablere den som førende international omdrejningspunkt for bæredygtig økonomi til trods for usikre tider.

Womenomics Awards er nøje udvalgt og nomineret af priskomiteen og overrækkes på konferencen til tre fremtrædende rollemodeller.

Andre, der har modtaget Womenomics-pris er Kronprinsesse Mary, Stine Bosse, den danske politiker Connie Hedegaard og tv-vært Sofie Linde.