Sara Olsvig i nyt jobskifte

Thomas Munk Veirum Fredag, 24. april 2020 - 14:54

Den tidligere formand for Inuit Ataqatigiit Sara Olsvig stopper som programchef for UNICEF i Grønland. Hun har nemlig modtaget et Ph.D. stipendiat fra Grønlands Forskningsråd.

Olsvig tager i den forbindelse fat i et højaktuelt emne. Hun skal nemlig undersøge udviklingen i forholdet mellem Grønland og USA i årene fra 2018 og gennem projektperioden:

- Jeg er rigtig glad og stolt over denne mulighed og glæder mig meget til at komme i gang til august, siger Sara Olsvig, som er uddannet antropolog.

Skal samarbejde med Forsvarsakademiet

Sara Olsvig var i 2011 til 2015 medlem af Folketinget, mens hun også har været medlem af Inatsisartut, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Ligestilling og Justits og viceformand for Naalakkersuisut.

- Emnet international politik og sikkerhedspolitiske forhold har interesseret mig hele vejen igennem min uddannelse og tid i politik. Det afspejles også i de poster jeg valgte at prioritere. Særligt i min tid i Folketinget hvor jeg var medlem af Forsvarsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn og var formand for den Arktiske Parlamentarikerkomité, siger Olsvig.

Hun skal under Ph.D. projektet trække på det nyligt etablerede samarbejde mellem Ilisimatusarfik og Forsvarsakademiet i Danmark.

Farvel til UNICEF

Projektet betyder også et farvel til Sara Olsvigs nuværende job, hvor hun har været programchef for UNICEF i Grønland siden februar 2019. Her har hun bygget UNICEFs kontor i Grønland op:

- Nu er det løbet i gang, og der er lagt en strategi. Samtidig er forhandlingerne om et fortsat samarbejde mellem UNICEF og Selvstyret igangsat, mens nye, gode partnerskaber er i støbeskeen. Jeg er dermed glad for, at kunne videregive et solidt grundlag for en fortsat god indsats for børn i Grønland, siger Olsvig.

Taknemmelig generalsekretær

Fra UNICEF Danmarks generalsekretær Karen Hækkerup er nyheden om Sara Olsvigs farvel blevet modtaget med stolthed og ærgrelse:

- I UNICEF er vi stolte over at Sara er blevet tilbudt at skrive en så vigtig Ph.D., men vi er samtidig triste over at det betyder, at Sara ikke kan arbejde for os mere, udtaler hun og fortsætter:

- Sara bliver svær at erstatte, og vi kommer til at savne hende. Men vi er taknemmelige for, at Sara efterlader et så veldrevet UNICEF-kontor i Grønland med en helt klar strategi for, hvordan vi bedst kan gøre en forskel for børn i Grønland, også når kontoret skal ledes af en anden end Sara, lyder det fra Karen Hækkerup.