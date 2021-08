Sara Olsvig frygter misinformation

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. august 2021 - 17:48

Andelen af vaccinerede i Grønland er lav i forhold til WHO´s anbefalinger til at undgå en epidemi. Blandt andet derfor mener formanden for Rådet for Menneskerettigheder i Grønland, Sara Olsvig, at de nye regler om vaccinationsdokumentation er i orden.

Sara Olsvig mener at vacciner bør debatteres meget på sociale medier, og hun vurderer, at der vil komme et endnu større fokus på, hvad der foregår på de sociale medier i fremtiden - det vrimler nemlig med misinformation:

- Det er absolut ikke ønskeligt, set fra en menneskeretlig vinkel, at der indføres tvangsvaccination. Det er en helt grundlæggende og vigtig faktor, at vaccinationen sker på basis af frivillighed, siger hun.

Fokus på urigtige oplysninger øges

Men det er ikke bare tvang, der er trussel mod menneskerettighederne, påpeger formanden.



- Rent menneskeretligt er der en udfordring i form af mængden af misinformation, og jeg tror, at man på baggrund af pandemien internationalt kommer til at beskæftige sig menneskeretligt med misinformation.

Det har eller kan nemlig have konsekvenser, hvis befolkningen ikke får korrekte oplysninger.



- I sidste ende kan det gå hårdt ud over liv og helbred, og det er en alvorlig udfordring, at der spredes misinformation, siger Sara Olsvig.