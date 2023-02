Sara Olsvig deltager i stor sikkerhedspolitisk konference

Merete Lindstrøm Søndag, 19. februar 2023 - 08:15

Den store internationale sikkerhedspolitiske konference Munich Security Conference, løber af stablen i tyske München denne weekend.

Inuit Circumpolar Councils international forkvinde Sara Olsvig er blandt de inviterede til konferencen.

I år er fokus på Ruslands invasion af Ukraine, og for først gang er russiske regeringsrepræsentanter ikke inviteret til konference. Konflikten sætter sit præg verden over, og både i forhold til energi-, og forsyningspolitisk har krigen allerede sat sine spor i nordiske og arktiske lande.

- Krigen i Europa påvirker også os i Arktis, både direkte og indirekte. Samtidig er Arktis under pres på andre måder. Klimaændringerne rammer tre til fire gange hårdere i form af opvarmning, ligesom forurening fra sydligere egne af kloden ender i vores økosystemer. Det er vigtigt at bringe en arktisk stemme til München og til verdens ledere, siger Sara Olsvig til Sermitsiaq.AG.

Bekymret for Arktisk Råd

Konferencen i München anses for at være et af de mest indflydelsesrige fora i forhold til diplomati og sikkerhedspolitik. Sidste års konference fandt sted få dage for Ruslands invasion of Ukraine.

I lyset af krigen er ICC bekymret for det arktiske samarbejde, som også har betydet at Arktisk Råd er sat på pause.

- Inuit mærker også de menneskelige konsekvenser af krigen. ICC blev etableret under den kolde krig, og det tog 15 år før russiske Inuit havde mulighed for at blive fuldgyldige medlemmer af vores organisation. Det er afgørende for os alle, at samarbejdet i Arktisk Råd kan fortsætte, siger Sara Olsvig.

Ingen repræsentation fra Naalakkersuisut

Inuit Circumpolar Council er en af de seks arktiske oprindelige folks organisationer som er permanente deltagere i Arktisk Råd. ICC var sammen med Samerådet og den daværende organisation for russiske oprindelige folk med til at stifte Arktisk Råd.

Sara Olsvig er inviteret af formanden for the Munich Security Conference, den tyske diplomat Christoph Heusgen. Det norske udenrigspolitiske institut NUPI dækker ICC’s forkvindes deltagelse.

Ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger er hverken Múte B. Egede eller naalakkersusioq for udenrigsanliggender inviteret til konferencen.