SAR-operation: Eftersøgningen fortsætter i dag

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. november 2023 - 06:50

I går arbejdede redningsmandskabet ihærdigt for at lokalisere de tre savnede personer, der tog afsted i en hvid Poca jolle med hard top og en Suzuki 225 hk udenbordsmotor.

De skulle have nået Ilulissat mandag, men ankom ikke som planlagt. Myndighederne er i tæt samarbejde med Air Greenland og andre relevante organisationer for at gøre alt for at finde de savnede.

I går aftes, da mørket sænkede sig over området, blev overflyvningerne midlertidigt indstillet. Dog vil både Flyvevåbnets Challengerfly og Air Greenlands redningshelikopter EC-225 igen blive indsat af Arktisk Kommando i dag omkring klokken 9.00 lokal tid for at fortsætte eftersøgningen.

Håber på offentlighedens hjælp

Inspektionsfartøjet Lauge Kock, der blev sendt afsted af Grønlands Politi, fungerer nu som koordinator mellem de forskellige enheder, der deltager i eftersøgningen.

Myndighederne opfordrer fortsat den lokale befolkning til at være opmærksomme og yde assistance, hvis de har oplysninger, der kan hjælpe med at lokalisere de savnede. Enhver information, der kan bidrage til sagen, bedes deles med Grønlands Politi på telefonnummer 70 14 48.

Arktisk kommando forsikre på deres Facebookside om at de fortsat vil holde offentligheden og medierne opdateret om udviklingen i eftersøgningen.