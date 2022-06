SAR-operation i gang: 18-årig mand er savnet

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. juni 2022 - 08:40

Opdateret 12.30 med seneste nyt.

Natten til mandag omkring klokken 04 sejlede en 18-årig ung mand fra Kangaatsiaq med kurs mod Aasiaat.

Den unge mand dukkede dog aldrig op i Aasiaat, og pårørende meldte mandag aften manden savnet.

Det oplyser presseofficer ved Arktisk Kommando, Camilla Schouw Broholm, til Sermitsiaq.AG.

Umiddelbart efter anmeldelsen blev en SAR-operation sat i gang:

Iført grå jakke

- Vi har haft en helikopter i luften for at lede efter ham, og lige nu er et skib på vej til området, som skal hjælpe med eftersøgningen, siger Camilla Schouw Broholm.

Presseofficeren opfordrer sejlende i området til også at holde udkig efter manden, og myndighederne hører meget gerne fra borgere, hvis de har oplysninger, der kan indikere, hvor den 18-årige befinder sig.

Manden sejlede fra Kangaatsiaq i en Witt jolle, og han var iført en grå jakke.

Seneste nyt

Arktik Kommando oplyser i en pressemeddelelse, at Forsvarets C-130 Hercules fly er lettet fra Nuuk omkring 11.45 for at bistå i eftersøgningen.

Der er ligeledes en række private joller indsat i eftersøgningen i området mellem Kangaatsiaq og Aasiaat, lyder seneste melding.

- Vi drager lige nu stor nytte af vores samarbejde med både politiet og Air Greenland, og flere lokale er også i gang med at eftersøge tegn på den savnede, oplyser Camilla Schouw Broholm,