SAR-øvelse ved Nuuk: Eftersøgning af tilskadekomne efter fjeldskred

Thomas Munk Veirum Fredag, 21. april 2023 - 11:45

Det er torsdag formiddag. Politifartøjet Ilik har smidt fortøjningerne og sejler stille ud af havnen i Nuuk.

Da Ilik er fri af havneområdet giver fartøjsføreren Johannes fuld gas, og med et brøl hæves farten. Fartøjsføreren er sammen med styrmanden Aqqalu på vej til Kobbefjorden lidt uden for hovedstaden.

Fartøjsføreren Johannes bag roret på Ilik. Sermitsiaq.AG / Thomas Veirum

Der er nemlig kommet et nødopkald om, at der er sket et fjeldskred i fjorden, og der kan være tilskadekomne både på land og i det iskolde vand.

Flere fartøjer deltager

Nødopkaldet er en del af en øvelse, som Grønlands Politi, Arktisk Kommando og Aasiaat radio holder i samarbejde – kaldet Tappik, hvor myndighederne træner SAR-operationer og ikke mindst deres indbyrdes samarbejde og kommunikation.

Øvelsen finder sted netop som sejlersæsonen står for døren, og dermed også sæsonen for flest Search And Rescue-operationer. Øvelsens scenarie om et fjeldskred peger desuden ind i et område, som har krævet stor opmærksomhed fra myndighederne, siden det store fjeldskred i Karrat Fjorden i 2017, hvor fire mennesker mistede livet.

Johannes og Aqqalu deltager i dagens øvelse med Ilik, der normalt hører til i Sisimiut. Udover den hurtiggående Ilik deltager også politifartøjet Nakuaq, politikutteren Sisak og Arktisk Kommandos inspektionsfartøj Knud Rasmussen.

Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen under deltagelse i Tappik-øvelsen. Sermitsiaq.AG / Thomas Veirum

Politikutteren Sisak fungerer i dagens øvelse som et flydende hovedkontor under øvelsen, hvor en politimand har kommandoen.

Spotter tilskadekommen på lille ø

Efter få minutters sejlads ankommer Ilik til Kobbefjorden og påbegynder eftersøgningen. De to søfolk bruger deres kikkert og Iliks særlige varmesøgende kamera, der er udviklet til at finde personer i vandet og på fjeldet.

De har begge flere års erfaring med SAR-operationer, og på lang afstand spotter de en tilskadekommen på en lille ø. Opgaven er nu at få tilset personen.

Eftersøgningen sker med kikkert og fartøjets special instrumenter. Sermitsiaq.AG / Thomas Veirum

Ilik har normalvis en gummibåd ombord, der kan bruges til landgang på øen men ikke i dag, da politibåden netop er kommet retur efter en tur på værft.

Derfor må Johannes nænsomt manøvrere fartøjet så tæt på øren, at Aqqalu kan springe i land.

Skal evakueres til Nuuk

Fra øen bjærger styrmanden en tilskadekommen ”person” – en dukke iført en stor redningsdragt, og med det samme begynder de to søfolk at yde førstehjælp.

Personen får hjertemassage og kunstig åndedræt.

Aqqalu gør klar til at hoppe i land på øen, for at tilse 'personen' der ligger på fjeldet. Sermitsiaq.AG / Thomas Veirum

I mellemtiden er Sisak og Knud Rasmussen nået frem til Kobbefjorden, og en redder uddannet medarbejder fra Forsvaret kommer ombord på Ilik overtager patienten.

Aqqalu og Johannes har spottet yderligere nødstedte personer, som de videregiver positionen på. De skal dog ikke selv komme de nødstedte til undsætning men får besked fra Sisak om at sejle mod Nuuk hurtigst muligt med patienten, så han kan modtage lægehjælp.

En overlevende og to døde

Ilik går mod Nuuk med fuld kraft, og patienten bringes i land ved Tidevandstrappen, hvorefter Ilik igen sætter kurs mod Kobbefjorden for at hjælpe med eftersøgningen af flere savnede.

Den bjærgede partient modtager behandling fra en af Knud Rasmussens besætningsmedlemmer. Sermitsiaq.AG./ Thomas Veirum

Meldingen er nu, at en fisker kan være faldt i vandet, da han var ude at sætte garn under fjeldskredet, og derfor skal besætningen lede under vandoverfladen.

Eftersøgningen kræver tålmodighed og foregår ved, at fartøjet sejler langsomt, og Aqqalu og Johannes skiftes til at sidde ude på stævnen og spejde ned i vandet.

Inden øvelsen afsluttes, har besætningen på Ilik fundet og bjærget tre personer. En overlevende og to døde. I alt bjærges omkring 20 fiktive personer af de forskellige fartøjer og skibe, som er med i øvelsen.

Aqqalu og Johannes er tilfredse med dagens indsats. De har fået brugt deres fartøj og deres færdigheder, og inden de sejler Ilik hjem til Sisimiut, skal de i den kommende tid blandt andet deltage i kurser i Nuuk.

Politiet deltog i 2022 i 52 SAR-eftersøgninger til vands og 29 til lands.