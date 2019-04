Alle sanser på spil: Aviaja og Sara i hård dyst

Walter Turnowsky Onsdag, 24. april 2019 - 13:18

Aviaja Paviasen og Sara Leander er tydeligvis overbevist om idéen til deres projekt, som de har kaldt Inulik. De nærmest bobler af entusiasme, da de skal fortælle om det.

- Vores idé er at lave et sansecenter, hvor man kan opleve inuit-kulturen med alle sanserne. Man skal både føle, lugte, smage, se og høre den, forklarer Sara Leander.

- Når man oplever med alle sanser, så husker man meget bedre end hvis man blot ser en udstilling.

De to unge kvinder står ved deres stand i Industriens Hus i København, hvor Mesterskaberne for Rigsfællesskabet i Entreprenørskab bliver afholdt i dag. Dommerne har netop besøgt standen, for at spørge nærmere ind til deres projekt. Aviaja og Sara havde kun nogle få minutter til at forklare, hvad deres idé går ud på.

- Vores målgruppe er både turister og lokale borgere. Men vi har også drøftet skoler som målgruppe, for mange unge savner viden om inuit-kulturen, forklarer Sara.

Sara forklarer deres projekt til dommerne Walter Turnowsky

Allerede om formiddagen var de to op på scenen for at præsentere deres projekt for de tilstedeværende. De har omhyggeligt forberedt deres præsentation, men der var en del sommerfugle i maven.

- Vi øvede os hele aftenen. Vi gik i seng omkring midnat, men jeg vågnede allerede omkring halv fem, fortæller Aviaja Paviasen.

- Jeg havde et mareridt om, at jeg flygtede fra begivenheden her, tilføjer hun og bryder ud i en perlende latter.

Heldigvis var der absolut ingen grund til at flygte, for da de først stod på scenen, gik deres præsentation fint.

Tanken er, at de i sommermånederne vil sætte et telt op, som i den periode skal danne rammerne for at opleve kulturen. De har allerede et hav af idéer til, hvad man alt vil kunne lugte, smage og føle i deres center.

Til brug i vinterhalvåret skal der bygges et hus, hvor oplevelserne vil være forskellige fra rum til rum. De forestiller sig, at centeret kan placeres i tilknytning til Inuk Hostels i Nuuk.

- Det skal være som at hoppe fra en isflage til den næste, når man går fra rum til rum i huset, forklarer Sara.

Aviaja fik også lejlighed til at forklare betydningen af hendes tatoveringer for dommerne Walter Turnowsky

Efter dommerne har besøgt standen, er endnu en gæst på vej. Kronprins Frederik besøger mesterskaberne, og Sara og Aviajas stand er en af dem, som han lægger vejen forbi.

- Jeg ryster stadigvæk lidt. Jeg har jo aldrig været så tæt på kronprinsen før, siger Sara.

- Han spurgte en del ind til tingene. Man kan godt mærke, at han kender en del til den grønlandske kultur, tilføjer Aviaja.

Nu venter der stadig et lukket interview med dommerne, hvor Aviaja Paviasen og Sara Leander skal forsøge at overbevise dem om, at deres projekt fortjener at vinde inden for kategorien Society & Globalization.

Vinderne deltager i de europæiske mesterskaber i entreprenørskab.