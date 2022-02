Sanktioner mod Rusland: Fiskeriet er fritaget – for nu

Merete Lindstrøm Torsdag, 24. februar 2022 - 17:46

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede er klar til at stå last og brast med sine allierede om sanktioner mod Rusland efter landets angreb på Ukraine natten til torsdag.

Múte B. Egede vil ikke komme ind på, hvilke restriktioner, der er på bordet i øjeblikket, men hans departement oplyser, at fødevareområdet er undtaget for nu via EU. Den situation kan dog ændre sig, understreges det.

Og netop fødevareområdet er der, hvor Grønlands Erhverv vil blive ramt, understreger direktør for GE, Christian Keldsen.

- Grønland eksporterede for omkring 580 millioner kroner sidste år til Rusland. Det svarer til 13-14 procent af vores samlede eksport, og det vil klart kunne mærkes hvis sanktionerne kommer til at omhandle fødevarer, siger han til Sermitsiaq.AG.

Bankverden kan blive påvirket

Sidste års eksport til Rusland er en smule højere, end det ellers har været på grund af Corona, som har påvirket markederne i Asien og har tvunget selskaber til at finde afsætningsmuligheder andre steder som for eksempel Rusland.

Så længe fødevarerområdet er undtaget, må det forventes at de grønlandske virksomheder ikke bliver direkte påvirket, men der er andre parametre, der kan påvirke handlen forklare Christian Keldsen.

- Lige nu diskuterer man blandt andet, om der skal laves sanktioner mod banker og betalingssystemet Swift, som gør det muligt at overføre penge fra land til land. Hvis der lægges sanktioner ind på den slags, vil det betyde, at virksomhederne får problemer med at modtage betaling for deres varer, siger direktøren.

Flere virksomheder har ansatte i Rusland

Han påpeger at de valg man tager nu, kan få konsekvenser på sigt.

- Grønland skal jo overveje, hvem man vælger at støtte i sådan en sag. Hvis man støtter de forkerte, kan det få konsekvenser for eksporten mange år frem. Vi vil også gerne kunne eksportere grønlandske varer til andre lande 2, 5 og ti år frem i tiden.

Desuden er der andre konsekvenser ved sanktioner mod et land som Rusland, som sidder på en stor del af energimarkedet på verdensplan.

Energipriserne kan stige, fødevarer og andet det samme. Det kan medføre øgede omkostninger herhjemme, som også vil påvirke vores erhvervsliv i andre sektorer end fiskerieksporten, siger Christian Keldsen.