Sands exit: Konsulat-åbning var et højdepunkt

Ritzaus Bureau, Merete Lindstrøm Onsdag, 20. januar 2021 - 11:22

Efter mere end tre år som USA's ambassadør i Danmark er Carla Sands stoppet i stillingen og har forladt København. Det skriver hun på Twitter. Afskeden sker i forbindelse med præsidentskiftet i USA, hvor Joe Biden onsdag tager over for Donald Trump, som sidste år tabte det amerikanske præsidentvalg.

Ved sin afsked har Carla Sands modtaget Det amerikanske forsvarsministeries Distinguished Public Service Award, for sit arbejde specilet i forbindelse med en ny aftale om rammerne for serviceaftalen på Pituffik.

- I en afgørende tid i det bilaterale forhold mellem USA og Kongeriget (Danmark, red. ), fungerede ambassadør Sands som katalysator for at løse nøglespørgsmål, der involverede Thule Air Base i partnerskab med den grønlandske og danske regering, lyder begrundelsen på ambassadens hjemmeside.

Privilegium

På Twitter har Carla Sands offentliggjort en video, hvor hun takker for tiden i Danmark, og hvor hun selv fremhæver nogle højdepunkter fra sit arbejde.

Blandt højdepunkterne er genåbningen af USA's konsulat i Nuuk i Grønland samt besøget i Danmark af USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

- Det har været et privilegium at tjene Trump-administrationen i mere end tre år som USA's ambassadør for Kongeriget Danmark.

- Jeg har nydt at promovere amerikanske, danske, færøske og grønlandske relationer, skriver Carla Sands i sit tweet.

Carla Sands tiltrådte som USA's ambassadør i Danmark i december 2017. Hun var blevet udpeget til posten af republikaneren Donald Trump, efter at han vandt præsidentvalget i 2016.

Noget af det, flere vil huske tilbage på fra Carla Sands' tid som ambassadør i Danmark, vil også være hendes rolle i forbindelse med præsidentens interesse for det arktiske område og herunder Grønland.

Trumps købstilbud

I august 2019 kom det frem, at Donald Trump havde udtrykt interesse for at købe Grønland af Danmark.

Det var en stor nyhed herhjemme, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) var hurtig til at slå fast, at Grønland ikke er til salg. Den afvisning fik Trump til at aflyse et planlagt besøg i Danmark.

I den periode holdt Carla Sands som ambassadør flere møder med den danske regering for at forsøge at dæmpe sagen.

Også indtil for nylig har Carla Sands været i kontakt med den danske regering. Her var emnet dog et andet.

Opsang

Efter demonstranters stormløb mod Kongressen fik Carla Sands en diplomatisk opsang fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Budskabet var, at Donald Trump skulle erkende sit nederlag ved præsidentvalget og sikre en fredelig overgang.

Ifølge Berlingske var det første gang nogensinde, at en dansk udenrigsminister protesterede over interne amerikanske anliggender.