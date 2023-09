Sandhedens time for Grønland: Turismen vil ændre vores hverdag

Redaktionen Onsdag, 06. september 2023 - 09:23

Der er ikke kun én sandhed om krydstogtsturismen. Men mange. Det skriver dennes uges AG.

Nuancerne skal med i debatten, lyder det fra både turismens lokale aktører og naalakkersuisoq for handel og erhverv, Vivian Motzfeldt (S), som i et nyt §-37-svar gengiver en branchens bekymring:

- Det kommercielle turisterhverv, som arbejder med krydstogt, udtrykker stor bekymring og irritation over opfattelsen af, at man i Grønland ikke tjener penge på krydstogt. For disse virksomheder lever helt eller delvist af krydstogtskibe, og skibene bidrager i høj grad til, at virksomhederne kan overleve som turistvirksomhed, at de kan ansætte lokale og have længere sæson. Flere af dem er også villige til at fremlægge deres regnskaber i en sådan analyse, så “denne myte kan punkteres én gang for alle”, skriver hun i et svar til Demokraternes Nivi Olsen.

Ifølge Vivian Motzfeldt er en tæt dialog med erhvervet og befolkningen nødvendig, når det handler om den generelle udvikling af turismen.

- Naalakkersuisut ikke i tvivl om, at vi nok skal nå at indfri vores ambition om at udvikle vores land til at være en turistnation i arktisk topklasse. Det vil betyde en masse nye arbejdspladser – og skabe en økonomisk udvikling, der vil gøre turismesektoren til en dominerende faktor i vores økonomi. Vi skal dog blot sikre at udviklingen sker på et bæredygtigt fundament og i et tempo hvor vi kan følge med.

