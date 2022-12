Sandgreenernes familiefirma står på to ben

Redaktionen Fredag, 23. december 2022 - 16:44

Ilulissat-virksomheden Isortaq Trawl ApS er meget mere, end navnet antyder. For det er ikke alene et trawlerrederi, men også en omfattende turistvirksomhed, der rider med på Ilulissats position som Grønlands førende turistmål.

Udover indenskærs fiskeri driver den familieejede virksomhed også Hotel Nuka, Cafe Nuka samt turarrangøren Explorer Ilulissat.

Familiens turisteventyr begyndte i 2017, da de åbnede det lille Hotel Nuka på Kussangajaannguaq midt i Ilulissat. Hotellet er omdrejningspunktet i turistforretningen.

- Hotel Nuka har 1 enkeltværelse og 31 dobbeltværelser – og er faktisk større end Hotel Søma, fortæller Laila Sandgreen til Sermitsiaq.

Fuldbooket hele året

- Det går forrygende. Vi har stort set været fuldbooket hele 2021 – og selv i dagene mellem jul og nytår har vi en halv snes bookinger. Det viser, at Ilulissat er ved at udvikle sig til en helårs turistby, som gør det muligt for lokale at få et fornuftigt levebrød ud af turismen.

