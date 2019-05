Samuelsen: Det kan vi forvente af Pompeo-besøg

Martin Breum Tirsdag, 07. maj 2019 - 16:29

Den vurdering vil udenrigsminister Anders Samuelsen gerne dele med Sermitsiaq.AG, før han sammen med Mike Pompeo, tager til Nuuk torsdag.

- Nej, jeg tror ikke, at man skal forvente at det bliver et besøg, der ender ud med klare konklusioner, men der bliver mulighed for at have en endnu mere intens dialog mellem kongeriget og amerikanerne, siger han, efter at Arktisk Råds ministermøde i Finland netop er sluttet tirsdag.

Skarp tale

Naalakkersusisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger og Anders Samuelsen har mandag og tirsdag været sammen med Michael Pompeo og de øvrige arktiske udenrigsministre til ministermøde i Arktisk Råd i Rovaniemi i det arktiske Finland.

Her holdt Pompeo mandag eftermiddag en usædvanligt skarp tale, hvor han kritiserede Ruslands oprustning i Arktis og især advarede mod Kinas voksende tilstedeværelse i regionen.

Sikkerhedspolitisk fokus

Anders Samuelsen forventer at Pompeos besøg i Nuuk også vil have fokus på det sikkerhedspolitiske:

- Han er jo ikke den første amerikansks udenrigsminister, der kommer forbi Grønland. Jeg er ikke i tvivl om, at de ting, der rører sig i det arktiske område, også gør, at amerikanerne er mere opmærksomme på Grønland, og på hvordan vi kan udnytte de muligheder, som Grønland giver også i det sikkerhedspolitiske perspektiv. Vi håber fra dansk-grønlandsk side, at det er en mulighed for at få et endnu tættere samarbejde og også fokus på nogle af de udestående, vi har med amerikanerne," siger Anders Samuelsen til Sermitisiaq.AG.