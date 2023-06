Samtykke før sex

Redaktionen Torsdag, 01. juni 2023 - 16:30

Hvis ikke begge parter har sagt klart ja til at have et seksuelt forhold med hinanden – altså et aktivt samtykke - vil forholdet kunne blive betegnet som voldtægt.

Det er konsekvenserne af en ny lov, der træder i kraft den 1. juli.

Det skriver avisen AG.

- Der skal ikke ligefrem foreligge et skriftligt samtykke, men der må ikke være tvivl om, hvorvidt der er enighed. Samtykke kan sådan set sagtens være usagt, fortæller advokat hos Arctic Law, Britta Keldsen.

Hvis der skulle opstå en sag, er det den tiltalte og ikke anklagemyndigheden, der skal bevise, at der var samtykke. Altså den omvendte bevisbyrde.

Og det er her, at den store ændring er.

- Nu står vi med den situation, hvor en person kan dømmes, fordi der ikke er det fornødne bevis, forklarer Britta Keldsen.

Som kriminalloven er i dag, dømmes der for voldtægt, hvis en person tvinger en anden til samleje ved vold eller trussel om vold, eller har samleje ved anden ulovlig tvang. Der dømmes også for voldtægt, hvis man skaffer sig samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor vedkommende ikke kan modsætte sig handlingen.

Ændringen indebærer, at det er strafbart at have seksuel kontakt uden at have fået samtykke, og at manglende samtykke ikke kan tolkes som stiltiende eller implicit, siger Britta Keldsen.

