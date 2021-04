Samtaler med IA eller dans med Siumut

Redaktionen Fredag, 02. april 2021 - 14:04

Om få dage skal vælgerne til stemmeurnene og stemme til valg til Inatsisartut tirsdag den 6. april. Med kun fire dage til er vi dermed inde i valgkampens slutspurt.

Partier har primært været til valgdebatter og promoveret deres valgkampagner og budskaber via de sociale medier. Men vælgerne har dog stadig mulighed for at møde kandidaterne til Inatsisartut ansigt til ansigt. Partierne er nemlig ofte i gadebilledet.

I hvert fald inviterer Inuit Ataqatigiit til en rundbordssnak for dansktalende vælgere i Nuuk i dag fredag den 2. april i tidsrummet 14.00-17.00 i Katuaq, hvor vælgere kan få mulighed for at have samtaler med kandidater.

Middag og koncert

Også Siumut Nuuk vil møde vælgerne i dag. Siumuts Inga-Dora G. Markussen indbyder vælgerne til to-retters middag og dans til sangerne Johannes og Pipaluk Berthelsen.

Vælgerne i Nuuk vil få mulighed for rejecocktail, lam og god musik lørdag fra klokken 19.00 i forsamlingshuset.