Samtalebog skal hjælpe patienter og sundhedspersonale

redaktionen Torsdag, 07. maj 2020 - 08:38

Med støtte fra Nordisk Ministerråd udgiver Departementet for Sundhed en samtalebog, som skal styrke kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonale. Bogen er på grønlandsk, dansk og engelsk.

Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Kommunikationen og den gensidige forståelse mellem patienten og sundhedspersonalet er utrolig vigtig for den gode patientoplevelse. Med denne bog, som er rigt illustreret og på tre sprog, håber jeg, at kommunikationen kan styrkes mellem patienter og sundhedspersonale i Grønland og udlandet. Nordisk Ministerråd skal have stor tak for at støtte udgivelsen, siger naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen, i pressemeddelelsen.

Bogen tager udgangspunkt i dagligdagen på hospitalet og indeholder hyppigt brugte ord og vendinger på tre sprog samt illustrationer, som kan understøtte kommunikationen.

- Samtalebogen kan og skal ikke erstatte tolkens funktion. Den skal opfattes som et værktøj til at støtte kommunikationen mellem grønlandsktalende patienter og dansk eller engelsktalende sundhedspersonale, lyder det.