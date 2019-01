Samsung forudser fald i overskuddet i 2019

Ritzaus Bureau Torsdag, 31. januar 2019 - 15:07

Elektronikkoncernen Samsung forventer et dyk i indtjeningen i 2019 sammenlignet med 2018.

Det oplyser det sydkoreanske selskab i sit regnskab for fjerde kvartal af 2018, der er offentliggjort natten til torsdag dansk tid.

Driftsoverskuddet på 10,8 billioner won (63 milliarder kroner) var 29 procent lavere end i det afsluttede kvartal året før. Omsætningen i de tre måneder faldt ti procent til 59,3 billioner won (385 milliarder kroner).

Samsung, der globalt er størst inden for computerchips og smartphones, forklarer tilbagegangen med aftagende efterspørgsel på hukommelseschips.

Chips fra Samsung kan findes i mobiltelefoner fra stort set alle verdens førende producenter, inklusive Apple og Kinas Huawei.

Processorchips og hukommelseschips udgør over 70 procent af Samsungs samlede overskud.

Om indeværende regnskabsår skriver Samsung, at det forventer "nedgang i indtjeningen for hele året".

Selskabet sætter ikke tal på forventningen, men oplyser, at markedet for halvledere er sløjt. Salget af hukommelseschips og diodepaneler, der anvendes i mobiltelefoner, ventes desuden først at begynde at stige igen i anden halvdel af 2019.

Samsung håber desuden, at lanceringen i år af den nye smartphone Galaxy 10 vil booste indtjeningen i divisionen for mobile enheder.

For hele 2018 havde Samsung et driftsoverskud på 59 billioner won ud af en omsætning på 244 billioner won. Begge tal er rekord for koncernen.

Samsungs aktiekurs faldt i 2018 med 24 procent. Generelt var det et år, hvor investorernes tillid til teknologiselskaber blev ramt af bekymring over handelsstriden mellem Kina og USA.

- Kinas efterspørgsel for it-produkter er faldet voldsomt, og vi ved ikke, hvornår handelskrigen mellem USA og Kina slutter. Og alt det påvirker Samsung, siger analytiker Eo Kyu-jin fra eBest Investment and Securities.

/ritzau/Reuters