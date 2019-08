Samsung fjerner jackstikket i den nye Galaxy Note 10

Ritzaus Bureau Søndag, 11. august 2019 - 08:39

Samsungs nyeste smartphone, Galaxy Note 10, blev onsdag præsenteret ved et event i New York.

Her blev det offentliggjort, at Samsung har tilsluttet sig Apples beslutning om at fjerne jackstikket fra deres smartphones.

Den nye smartphone kan samtidig tilgå det lynhurtige 5G-netværk, der dog endnu ikke er i Danmark, og så har den et forbedret kamera.

Kameraet vil blandt andet indeholde funktioner som augmented reality og en stabiliseringstilstand.

Augmented reality er en teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data.

Hvis man for eksempel ser gennem sin mobils kamera, så kan mobilen sætte gps-adressen på.

Derudover fås smartphonen i to forskellige udgaver, Note 10 og Note 10+, der har skærme på henholdsvis 6,3 og 6,8 tommer.

- Hver enkelt element i Galaxy Note 10 er designet til at hjælpe brugere med at udrette mere, siger DJ Koh, der er Samsungs kommunikationschef for it- og mobiltelefoner, til nyhedsbureauet AFP.

- Om de er ved at arbejde, ved at optage en film eller spille deres yndlingsspiller, vil Galaxy Note 10 hjælpe dem med at gøre det hurtigere og bedre, siger han.

- Du kan ramme et punkt, hvor du ikke kan lave telefonerne større, uden at de bliver for store, siger techanalytiker Bob O'Donnell til nyhedsbureauet AP.

Galaxy Note 10 kan fra 23. august købes for 949,99 dollar, svarende til 6324 kroner, i USA. Vil man kunne bruge 5G koster den 1299,99 dollar, hvilket svarer til 8654 kroner.

I Danmark kan Galaxy Note 10 købes for omkring 7500 kroner.

Sydkoreanske Samsung er i øjeblikket i skarp konkurrence med den kinesiske gigant Huawei, der sælger anden flest smartphones i verden efter Samsung.

Apple forventer at sende sin nye smartphone ud på markedet senere i år.

/ritzau/