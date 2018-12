Sam: En stor sejr at vi kom ind

Redaktionen Fredag, 28. december 2018 - 09:07

Samarbejdspartiet ser det som en stor sejr, at det nystiftede parti er kommet ind i Inatsisartut.

Det siger partiformand Michael Rosing i et interview i AG.

- 2018 blev det år, hvor vi stiftede Suleqatigiissitsisut og blev repræsenteret i Inatsisartut. Som nystartet parti overskygger det alt andet. Det var en stor sejr, og skete meget hurtigt, men det lykkedes os. Vi er det eneste parti, der går fuldt ind for rigsfællesskabet, og derfor er vores stemme kritisk vigtig i en tid, hvor alle andre partier taler for selvstændighed i den nære eller fjerne fremtid. Vi har også formå- et at give kritik og dreje debatten over på vores sociale mærkesager, samt sikret kvalificeret opposition og gennemsigtighed i ledelsen af landet, siger han.

