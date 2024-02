Samråd om racisme mod grønlændere

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. februar 2024 - 09:30

De to folketingsmedlemmer IA’s Aaja Chemnitz og Alternativets Sascha Faxe vil på et samråd med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek stille skarpt på, hvorfor handlingsplanen mod racisme endnu ikke har set dagens lys.

Forud for samrådet har de to MF’ere sendt flere spørgsmål i sagen, hvor man henviser til, at rapporter fra Institut for Menneskerettigheder ”gentagne gange viser, at grønlændere og andre minoriteter oplever diskrimination og racisme i Danmark”.

Ønsker inddragende proces

- Vil ministeren herunder redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at anbefalingerne fra FN’s specialrapportør for oprindelige folks rettigheder om at forbedre vilkårene for grønlændere i Danmark implementeres i regeringens arbejde, spørger de to folketingsmedlemmer.

De ønsker desuden en redegørelse fra ministeren om, hvordan man fra Udlændinge- og Integrationsministeriets side vil sikre en inddragende proces, hvor grønlændere i Danmark bliver hørt såvel som lyttet til.

Samrådet er planlagt til den 13. marts.