Samling: Det vil medlemmer debattere

Merete Lindstrøm Mandag, 30. august 2021 - 16:00

Der er lagt op til flere forespørgselsdebatter når inatsisartu mødes ved efterårssamlingen. Syv inatsisartutmedlemmer har gjort brug af muligheden for at sætte et emne til debat, hvor det er muligt at spørge Naalakkersuisut om deres holdning til tingene.

Forspørgselsdebatter Hvis et medlem af Inatsisartut ønsker at bringe et offentligt anliggende til forhandling i salen og kræver et eller flere naalakkersuisutmedlemmers forklaring herom, kan medlemmet rejse en forespørgsel, som skal indleveres mindst 2 uger før samlingens start, Forespørgslen gives én behandling, hvor såvel spørgeren og Naalakkersuisut som ordførere og andre medlemmer af Inatsisartut kan deltage i debatten. I bilaget til forretningsordenen fremgår de taletider, der gælder ved en forespørgselsdebat. Der kan ikke træffes beslutning i forbindelse med en forespørgselsdebat. Kilde Inatsisartut.

Jens Napaattooq fra Naleraq har to debatter på dagordenen.

Den ene handler om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber, mens den anden handler om hvordan man kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet.

Også Atssuts formand Aqqalu Jerimiassen har bedt om to forespørgselsdebatter.

I den første debat vil han have vendt fordelene ved at overdrage administrationen af motorafgift til kommunerne, derneæst ønsker Atassut-formanden at finde ud af hvordan samfundet kan bidrage til, at Grønland kan efterleve FN´s børnekonvention nr 2-

”man må ikke diskriminere” Formanden vil gerne have debatteret hvordan man kan sikre at udsatte børn føler sig inkluderet i samfundet.

Hjemløse, spiritus og fødsler

Fra IA´s inatsisartutmedlemmer er der tre forespørgselsdebatter på dagsorden.

Pipaluk Lynge-Rasmussen vil have en debat om, hvordan hjemløses vilkår og rettigheder forbedres mest muligt.

Charlotte Pike vil høre parlamentarikerne i salen hvad de mener om, at spiritussalget udskilles fra butikkerne og etableres til særskilte spiritussalgssteder.

Og Mikivsuk Thomassen vil have belyst, hvordan man bedst mulig sikrer service for fødende og deres familie i forbindelse med rejser uden for egne bosteder for at føde.