Nu er den her: En samlet kortlægning af Grønland

Anders Rytoft Søndag, 12. februar 2023 - 10:43

Virksomheden Asiaq, der hører under Grønlands Selvstyre, glæder sig over, at den første samlede kortlægning af det åbne land i Grønland nu er færdig.

Det er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), som har ansvaret for kortlægningen af det åbne land, mens Asiaq har ansvaret for kortlægningen af byer og bygder.

Kortlægning af Grønland Asiaq: Nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre.

Samarbejde mellem: Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse og med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Formål: at indsamle og formidle information om det fysiske miljø i Grønland (hydrologi, geoteknik, landmåling, kort, klima mv.) til brug for offentlige myndigheder, borgere, private erhvervsliv, forskere med flere.

SDFI har netop afsluttet kortlægningen af det åbne land, mens Asiaq har været ansvarlig for at opdatere kortene over byer og bygder i mange årtier. Asiaqs kort opdateres løbende for at sikre, at de er præcise og pålidelige, da de er afgørende for samfundets udvikling, mener Mette Skarregaard, direktør for Asiaq:

- Præcise og detaljerede kort er afgørende for borgere, myndigheder og det private erhvervsliv. Derfor har det allerhøjeste prioritet for Asiaq, siger hun.

Optimalt samspil

Skarregaard oplyser, at Asiaq hvert år bruger feltsæsonen til at rejse rundt i landet med droner for at opdatere de enkelte kort og luftfotos for at sikre, at de er ajour og præcise.

- Det er meget glædeligt, at kortene over det åbne land nu er færdige, og vi er glade for at have bidraget til projektet, tilføjer hun.

LÆS OGSÅ: Selvstyret præsenterer nye landkort

Det er ifølge direktøren vigtigt, at kortene er let tilgængelige for myndigheder og borgere, og at der opnås et optimal samspil mellem kortene udført af SDFI og Asiaqs kort over byer og bygder.

- Vi skal sikre, at myndigheder og borgere har nem adgang til præcise og pålidelige kort, siger Mette Skarregaard.

Adgang til kortene

Asiaq vil fortsætte med at opdatere kortene over byer og bygder.

I 2022 har Asiaq været i Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Upernavik og Uummannaqs bygder for at opdatere kortgrundlaget. I 2023 vil Asiaq besøge Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq for at opdatere kortene for disse byer.

Adgang til kortene over byer og bygder, samt det nye kort over det åbne land, kan allerede nu findes via Asiaqs kortviser.