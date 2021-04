Samfundsforsker: Risiko for nye forsinkelser i forfatningsarbejdet

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 04. april 2021 - 11:04

Forfatningskommissionen kan endnu en gang blive genstand for en politisk diskussion og uenighed, der ender med at forsinke arbejdet yderligere. I forvejen har kommissionen ligget underdrejet i flere omgange, og senest har corona-restriktioner forsinket arbejdet.

Det fremgår af kommissoriet, der ligger til grund for Forfatningskommissionen, at den skal bestå af syv medlemmer. At antallet på syv er pindet ud skyldtes formentlig, at det var antallet af partier, som havde sæde i Inatsisartut, da retningslinjerne for kommissionen blev vedtaget.

Usikkerhed om to partier

Men der er stor usikkerhed, om de to små partier Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai kommer over spærregrænsen, hvis man skal tro på de seneste meningsmålinger, der blev foretaget før valgudskrivelsen.

Ender valget med, at der kun sidder fem eller seks partier, kan en politisk debat bryde ud om, hvem der skal besætte de resterende pladser.

- Det er tydeligt, at man i sin tid, da man udarbejdede kommissoriet, ikke har taget højde for, at arbejdet kunne forsinkes, og at et valg i utide kunne blive udskrevet, fastslår samfundsforsker Birger Poppel fra Grønlands Universitet.

- Hvis antallet af partier ændrer sig ved det kommende valg, kan det medføre, at der opstår ny politisk usikkerhed om, hvordan man kan leve op til kommissoriet, siger Birger Poppel, der peger på, at Siumuts formand Erik Jensen her i valgkampen har bebudet, at kommissionens forslag til forfatning skal til folkeafstemning i 2023.

- Med Erik Jensens udmelding kan der igen gå politik i ”sagen” om, hvem der skal sidde i kommissionen, mener Birger Poppel.

Fortolkning

Af kommissoriet fremgår det: "Forfatningskommissionen består af syv medlemmer udnævnt af Naalakkersuisut efter indstilling fra de partier, som blev repræsenteret ved sidste Inatsisartut valg."

Nogle vil og kan tolke formuleringen derhen, at alle syv partier uanset det kommende valg og hvis man ryger ud af Inatsisartut fortsat skal have sæde i kommissionen.

- Det er problematisk, at det nuværende kommissorium ikke er formuleret mere præcist, så der ikke kan herske usikkerhed om, hvem der skal sidde i kommissionen, hvis et eller flere partier ikke bliver stemt ind i Inatsisartut ved valget den 6. april, udtaler Birger Poppel.

Formandsstolen

Formandsposten, som Ineqi Kielsen fra Siumut sidder på, kan også komme i spil, hvis IA formår at få flere stemmer end Siumut, hvilket flere meningsmålinger har forudset. Det fremgår nemlig af kommissoriet, at formandsstolen altid skal være besat af en person, udpeget af det største parti. Det næststørste kan besætte næstformandsstolen.

I dag er tidligere formand for Naalakkersuisut, IA’eren Kuupik Kleist, næstformand.