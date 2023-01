Samerne ønsker stop for råstoffer men tøver efter stort fund

Ritzaus Bureau Fredag, 13. januar 2023 - 16:44

Det førte til sammenstød mellem svensk politi og demonstranter, da det oprindelig folk samerne med støtte fra blandt andre klimaaktivisten Greta Thunberg forsøgte at stoppe Kallak-minen i det nordlige Sverige.

Den situation vil samerne undgå gentager sig. Men man vil formentlig gøre indsigelse mod en ny mine ved Kiruna nord for polarcirklen. Det siger næstformand for det samiske parlament, Stefan Mikaelsson.

- Vi ønsker ikke mere udvinding af naturlige ressourcer. Vi ønsker at beskytte vores levevis og den biologiske diversitet i Arktis. Det er afgørende også for folk på kontinentet, siger Stefan Mikaelsson til Ritzau.

Største fund i Europa

Udmeldingen kommer, efter at det statsejede svenske mineselskab LKAB torsdag offentlig gjorde det største fund af sjældne jordarter i Europa.

De sjældne jordarter bruges blandt andet til produktion af elbiler og vindmøller. I dag er produktionen dog næsten udelukkende koncentreret i Kina.

Derfor kan fundet ifølge LKAB og den svenske energiminister, Ebba Busch, få stor betydning for Europas forsøg på at gøre sig uafhængig af Kina.

Blandt samerne i Nordsverige er udvidelsen af minedriften dog blevet til et spørgsmål om overlevelse. Mange samer lever som rensdyrhyrder, og minerne gør det ifølge Stefan Mikaelsson sværere at drive dyrene til steder, hvor de kan få mad.

Klima og minedrift udfordrer rensdyrhold

Samtidig er det varmere vejr, som samerne tilskriver klimaforandringer, som den energitunge minedrift medvirker til, også en udfordring.

Varmen smelter ifølge Stefan Mikaelsson sneen, hvilket kan føre til islag, som gør det umuligt for rensdyrene at bruge hovene til at få adgang til deres mad.

- Vi kan bringe vores bekymringer frem på en god måde. Men vi kan selvfølgelig ikke overtrumfe folk uden for det samiske parlament. Og vi ved fra Gállok (som Kallak hedder på det samiske sprog, red.), at protester kan føre til ubehagelige scener, hvor politiet voldsomt angreb demonstranterne uden at kende situationen, siger Stefan Mikaelsson.

Det samiske parlament er på en gang en statslig myndighed, der forvalter penge, og et parlament, der forsøger at beskytte det oprindelige folks interesser.

Samerne skal høres

Derfor har samerne mulighed for at blive hørt i forhold til tilladelsen til udvidet minedrift i Kiruna.

- Man kan gøre indsigelse mod tilladelsen, og det samiske parlament er interessent, når det kommer til at give tilladelser. Men beslutningen ligger hos de svenske myndigheder.

- Og vi har bemærket, at når den svenske stat behandler denne type af sager, så gør de på en måde, som er bedst for staten. Også selvom de går længere end loven tillader. Det er sket ganske ofte, siger Stefan Mikaelsson.

Og hvis man lægger udtalelserne fra den svenske energiminister Ebba Busch til grund, så er der næppe håb for samerne om at stoppe den nye mine.

Under EU-Kommissionens besøg i Sverige torsdag lod den svenske minister forstå, at minen bliver til virkelighed af hensyn til hele EU. Den virkelighed erkender Stefan Mikaelsson.

- Vi ønsker at være del af løsningen, vi ønsker ikke at være del af problemet. Derfor skal vi også respektere andres