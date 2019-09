Sam: Benyt fjernundervisning i bygder og små byer

redaktionen Fredag, 06. september 2019 - 17:23

Det vil være en stor gevinst for samfundet, hvis eleverne i bygderne og i de små byer får fjernundervisning via computeren – såkaldt e-undervisning.

Det mener Samarbejdspartiets Jesper Enevoldsen.

- En mulig gevinst afledt af dette, er en ensartet folkeskole, hvor alle sikres så ensartet en kvalitet som muligt. Den største gevinst vil være for alle mindre byer og bygder, som kan supplere de lokale med kompetencer andre steder fra, skriver han i en pressemeddelelse.

Skal kunne bruges optimalt

- Vi vil kunne producere lærere nok selv, til et sådant system, fremhæver han.

For at et sådant system skal bruges optimalt, skal der fokuseres på at få grønlandske lærere der har logiske fag som linjefag, da dette er en forudsætning for senere læring, mener han.

- I den forbindelse må de humanistiske- og kulturfagene heller ikke forsømmes, da de er forudsætningen for dannelse, kildekritik og en generel samt velorienteret kulturforståelse. Sprogfagene er hele grundlaget for senere at kunne videreuddanne sig, da store dele af uddannelsesprocessen ofte foregår uden for Grønland, siger han.

Fremmedsprog

Og modersmålsundervisning er basis for god fremmedsprogslæring.

- Det er vigtigt vi uddanner vore børn og unge til empati, sympati med andre mennesker samt med en kritisk sans for debat, som dog bygges af selvtillid med udgangspunkt i egen forståelse og kulturforståelse, lyder det fra Jesper Enevoldsen.