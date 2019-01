Samarbejdspartiets opråb: Befolkningens sundhed og velfærd smuldrer

Redaktionen Søndag, 13. januar 2019 - 09:34

Samarbejdspartiet vil ud over at få rettet op på sundheden og velfærden, også have gjort op med blokpolitikken og den politiske magtdemonstration, som partiet mener hærger for meget i de politiske korridorer.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ko nstruktiv debat om rigsfællesskabet

Hvad er de vigtigste resultater I har leveret i 2018?

- Vi er ovenud glade for, at vi har fået mandat af befolkningen til at påvirke debatten. Vi kan se, at vi har flyttet mange debatter de rigtige steder hen, og oplever meget bred opbakning i befolkningen fra alle aldersgrupper, noget vi er meget taknemlige for, siger Tillie Martinussen til Sermitsiaq.

- Vi har sikret fokus på seksuelle overgreb, manglende overenskomster indgået i tide i Sundhedsvæsnet, sikret fokus på kampen i Sundhedsvæsnet, samt sikret vedvarende fokus på problemstillingerne omkring selvmord, der nu har resulteret i en selvmordslinje er skabt.

Derudover, har vi været en stærk opposition, hvilket med vort blot ene mandat, har fået rigtigt godt på vej.

- Vi ser det som vor fornemste opgave at sikre fundamentet for gennemsigtighed i politisk lag, samt sikre ordentligt omgang med vort samfunds midler.

- Vi kan se at vor politik på Rigsfællesskabet, og på det sociale, - og sundhedsmæssige område har flyttet mange af de andre partiers politik.

- Vi vil forfølge de sociale problemer vi oplever for vor befolkning, særligt børn og unge, til vi har ordentlige løsninger der virker.

- Vi har præget debatten således vi kan begynde en langt mere konstruktiv debat om Rigsfællesskabet, og kan se at vore ord om samarbejde og internationale relationer giver genlyd i alle partierne. Det er vi meget stolte af, siger hun til Sermitsiaq.

- Der er ikke noget der kan være vigtigere end vor befolknings sundhed og velfærd, der i disse år smuldrer. At sikre uddannelse, en effektiv og empatisk socialpolitik, samt sikre fundamentet for vores velfærdssamfund ved fornuftig og ærlig erhvervspolitik, er alt sammen forudsætninger for, at vort samfund lykkes.

- Rigsfællesskabet er vigtigt for os, og vi kan se vore budskaber om samarbejde her, afspejlet i samfundet. Vi skal tænke os rigtigt godt om, og forvalte vore ressourcer rigtigt, og fordi vi kan se at velfærden smuldrer under fødderne på os, oplever vi, at befolkningen er lydhøre overfor vore argumenter. Det har været helt fantastisk, at opleve den opbakning vi har.

- Vi har haft et helt utroligt godt år, og er meget, meget tilfredse med vore resultater som nystartet parti, siger hun til Sermitsiaq.

Blokpolitik og magtdemonstrationer

Er der områder I ikke har kunnet opnå i 2018, i givet fald, hvilke?

- Vi oplever fortsat, at blokpolitik og magtdemonstrationer er en del af hverdagen, men er meget optimistiske i forhold til, at få vore gode mærkesager gennemført. Vi kan se, at mange af de andre partier alligevel bakker op om de grundlæggende beskeder vi havde i valgkampen om samarbejde, og bedre forhold for socialområdet, arbejdsmarkedet og kløgtig forvaltning af vore ressourcer – menneskelige som naturressourcer, så vi kan se ændringerne er på vej, og vi er med til at trække i den rigtige retning, siger Tillie Martinussen til Sermitsiaq.

