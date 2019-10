Samarbejdspartiet kritiserer kvoteforhøjelser: Hovsa-løsninger

Walter Turnowsky Torsdag, 10. oktober 2019 - 16:56

Samarbejdspartiet kritiserer nu skarpt de ekstra kvoter, som Naalakkersuisut har uddelt for hellefisk, narhvaler og krabber.

- Hvad skal de fremtidige generationer leve af? spørger partiets formand for Sermersooq, Louis Sigurdsen i en pressemeddelelse.

- Målet er bæredygtigt fiskeri og fangst. Bæredygtigt betyder bare, at vi har vores pengemaskine i fremtiden også. Hvad skal vi gøre, når vi oplever dårlige fangsttider på grund af overfiskning?

Louis Sigurdsen kritiserer, at kvoterne i alle tre tilfælde er hævet ud over de biologiske anbefalinger. For hellefisk i Diskobugten og krabber ved Sisimiut lå de forvejen over.

- Hovsa-løsninger skal ikke længere være et varemærke i vores land. Fremtidssikrede løsninger er nødvendige. Det kan simpelthen ikke passe at Naalakkersuisut ikke tænker mere langsigtet.

Langsigtede aftaler

For at fjerne politikernes lyst til at dele ekstra kvoter ud, foreslår Louis Sigurdsen flerårige aftaler, hvor det er erhvervet og biologerne, der sammen finder frem til løsninger.

- Fangstrådet, fangerne og erhvervet selv bør sætte sig sammen med biologer og KNAPK, og kigge på de internationale aftaler, standarder, og sammen finde fair fordeling af kvoter og fangstdyr i en årrække frem, og blive enige om tingene i en række år.

- Så fjerner vi politikernes evne til at politisere med kvoterne, og skaffe sig venner og fjender, på vort lands største erhverv.