Samarbejdspartiet vil indføre distriktskvoter

Redaktionen Onsdag, 31. marts 2021 - 13:11

- Grønlands største erhverv skal holde op med at være en legeplads for politikere med alt for store egoer.

Det mener Samarbejdspartiets Louis Sigurdsen, der er Inatsisartutkandidat.

Det ærgrer Louis Sigurdsen, at Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai i stedet for at se problemerne i øjnene blot vender øjenene mod syd, mod Kuannersuit.

- Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai har ikke formået at realisere en fiskerilov, og det skal de ikke slippe af sted med.

- Det hele er gået op i lappeløsninger, interne magtkampe, hvor hellefiskekvoter gang på gang sikrede den daværende landstingsformand magt, og det viser sig fokus har været på Henrik Fleischers fortid som rejefisker og ikke flertallets ve og vel, når det virkelig gjaldt, ej hellere på hvordan man rent faktisk gør fiskeriet bæredygtigt, tordner kandidaten fra Samarbejdspartiet.



Han mener det skal være slut nu. Louis Sigurdsen vil arbejde for mere struktur i fiskeriet, så fiskeriet ikke når et punkt, hvor det kollapser.

- Indfør distriktskvoter, skriver han i sin pressemeddelelse.

Hellefisk skal have ro

Konkret betyder forslaget, at kvoterne deles op i byer. Fiskerne i Ilulissat skal kun fiske i Ilulissat-området. Fiskere fra andre byer som Uummannaq skal dermed ikke kunne fiske i kvoter for Ilulissat, ligesom fiskere fra Ilulissat ikke må sejle op til Uummannaq eller Upernavikområdet for at fiske deres kvoter op.

- Det kan være en midlertidig løsning, der kan give fiskene det nødvendige tidsrum til at vokse sig større samt til flere mængder. Det lyder firkantet, men må prøves for at genoprette det kollapsede fiskeri i Nordgrønland, lyder det fra Louis Sigurdsen.

Sigurdsen understreger, at sådanne restriktioner ikke vil vare til evig tid, men blot skal være stødpude for hellefiskene, så fisken kan vokse.

Han går også ind for mere samarbejde mellem biologer og fiskere om fastsættelse af den biologiske rådgivning.