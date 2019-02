Samarbejdspartiet vil forbedre vilkår for studerende i Danmark

Walter Turnowsky Fredag, 22. februar 2019 - 16:45

En bekendtgørelse fra 2017 betyder at studerende i Danmark mister deres ret til frirejse, hvis de skifter studieretning. Og det er en rigtig dårlig regel, mener Louis Sigurdsen, folketingskandidat for Samarbejdspartiet.

- Vi udvander vores studerendes tilknytning til vort land. Det går bare ikke. Vi oplever som bekendt brain-drain samt fraflytning i landet. Det skal vi bekæmpe. Samarbejdspartiet mener derfor, at vi er nødt til at ændre denne bekendtgørelse, og anvende vore Folketingsmandater til, at snakke med de studerende i Danmark over en bred kam om, hvordan vi får dem hjem igen. Vi har hårdt brug for dem, skriver han i en pressemeddelelse.

- Grønlandske studerende i Danmark fratages frirejser til Grønland, blot fordi de har skiftet studieretning de første 15 måneder af deres studietid.

- De studerende skal have mulighed for at bevare tilknytning til familie, have mulighed for studiejobs der forankrer dem i vores erhvervsliv, og sikre dem en finger på pulsen hjemme.

- Vore studerende ender som dansk registrerede, når de ryger ud af vort støttesystem, og det gør, at vi taber endnu flere.

Han mener desuden, at stemmeretten skal sikres for alle studerende i Danmark og ikke været reserveret dem, der modtager grønlandsk støtte fra uddannelsessystemet.