Samarbejdsaftale forlænges mellem Tele-Post og ESG

Søndag, 14. februar 2021 - 15:13

Tele-Post har valgt at forlænge sit samarbejde med Elite Sport Greenland (ESG) til gavn for grønlandske sportstalenter og eliteatleter.

Det skriver Elite Sport Greenland i en pressemeddelelse.

- Samarbejdet med Tele-Post betyder rigtigt meget for Elite Sport Greenlands arbejde. Støtten er naturligvis vigtig for at ESG kan udføre opgaver med højere kvalitet, men det betyder mindst lige så meget at have et tæt samarbejde med en så vigtig aktør som Tele-Post, siger ESG’s næstformand, Inooraq Brandt i meddelelsen.

Samarbejdet giver mulighed for at nå længere ud med det talentarbejde, som ESG satser på at styrke i den nye strategiperiode, fremhæves det.

Genforhandling om et år

Det er dog ikke kun sportsudøverne som nyder godt af støtten, men støtten betyder også noget for Tele-Posts medarbejdere generelt.

- Det betyder noget for os som medarbejdere i Tele-Post, at vi støtter og kan være stolte af vores talent- og eliteatleter her i Grønland, som er rollemodeller for andre børn og unge. Vi er glade for at kunne hjælpe dem et lille stykke af den lange vej de bevæger sig ud på i stræben efter nye mål, lyder det.

Tele-Post har være sponsor for ESG siden 2016 og den nye samarbejdsaftale løber et år og skal genforhandles 2022.