Sam: Vi har alternativerne til afgiftsskruen

Walter Turnowsky Onsdag, 20. november 2019 - 11:51

Der findes andre måder, at få finansloven til at hænge sammen end at skrue op for afgifterne mener Samarbejdspartiets, Tillie Martinussen.

- Vi anviste alternative finansieringer til at ”lukke hullet” i kassen, siger hun i en pressemeddelelse.

- Ilanngaassivik, som er helt håbløst unødvendig, og mega dyr at indføre; drop den så er der 135-150 millioner kroner.

- KNI’s udvidelse der potentielt set er konkurrenceforvridende og som risikerer at lukke små erhvervsdrivende i landet: 45 millioner kroner.

- Boligerne til Inatsisartut. Så er der hentet de penge som afgifterne lukker, lyder opremsningen fra Tillie Martinussen.

Hun mener ikke, at det nye inddrivelsessystem Ilanngaassivik får den ventede effekt og henviser til bemærkningerne til loven.

A går i kødet på D

Heller ikke Atassut-formand, Aqqalu Jerimiassen er just nogen varm tilhænger af Ilanngaassivik.

- Demokraatit som skilter sig med at være ”liberale” er vist kun kønne ord. Der er ikke noget liberalt ved at godkende Ilanngaassivik og fratage folks egne ansvar. Og der er ikke noget liberalt ved at forhøje afgifter om og om igen.

- Sænk skatten

Demokraatits formand, Nivi Olsen har argumentere for, at de fik beskæftigelsesfradraget igennem, og derfor var villige at betale prisen i form for afgiftsforhøjelse. Den borgerlige konkurrent er ikke imponeret.

- Vi er fra Atassut stærkt tilhængere af at det skal kunne betale sig at arbejde. Men vi tror ikke på at folk vil have lyst til at arbejde mere, bare ved at give dem en lille slat pengegave én gang om året. For de kommer alligevel til at betale mere for varer, og få en lille klat penge én gang til at række hele året, lyder bredside fra den nyvalgte Atassut-formand.

- Hvis incitamentet for at arbejde skal højnes, så skal skatten sænkes! Og det kan vi kun have råd til hvis vi stopper med at have så travlt med at blive selvstændige. Det skal være slut med at de offentlige behandler