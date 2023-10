Stort Salling-projekt får grønt lys

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. oktober 2023 - 11:47

Efter en længere behandling i både forvaltning og af politikere i Kommuneqarfik Sermersooq er projekt Nyt Land tirsdag blevet godkendt af kommunalbestyrelsen.

Det er Grønlands Maritime Center og den tidligere Polar Seafood-ejer Jens Salling, der står bag projektet.

Projektmagerne vil udbygge en lille ø ved havnen i Nuuk, så den kan bruges til maritime uddannelsers sikkerhedskurser samt opbevaring af materiel til fiskeindustrien.

Konkurrerende projekt kom på banen

Projektet var egentlig på kommunalpolitikernes bord til godkendelse tilbage i maj, men beslutningen blev udskudt.

Her ses området hvor projekt Nyt Land skal bygges.

Nyt Land fik nemlig konkurrence i form af et alternativ-projekt udarbejdet af forretningsmanden Kåre Moth-Lund.

Han ville udbygge et betydeligt større areal i sit projekt, Avateq, som indeholdt forslag om blandt andet en lystbådehavn og bådebroer, en genbrugscentral, en betonelementfabrik samt et sikret parkeringsområde og opmagasinering af både.

Justus Hansen: Det hænger fint sammen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Demokraatit, Justus Hansen, ønskede i første omgang en grundigere behandling af Avateq-projektet. Politikeren siger til Sermitsiaq.AG, at han tirsdag var med til at godkende Nyt Land-projektet:

- Projektet er godkendt på baggrund af nye oplysninger.

- Projektet vil sætte gang i de maritime uddannelser, som vi har brug for. Det hænger fint sammen, siger Justus Hansen til Sermitsiaq.AG.

Kommunens forvaltning skriver i forbindelse med godkendelsen, at det er under forudsætning af, at projektet godkendes af havnemyndigheden, og at der stilles en garanti for at interessenterne økonomisk kan løfte projektet.

- Derudover skal vandkvaliteten i området undersøges på baggrund af indkommet høringssvar, skriver forvaltningen.

Projekt Nyt Land:

Projektforslaget Nyt land omfatter ca. 2,6 hektar. Heraf er ca. 2,1 ha eksisterende land og 0,5 ha indvundet land.

Grønlands Maritime Center ønsker at etablere faciliteter i Nuuk for at kunne tilbyde: - kurser og sikkerhedsuddannelse til søfarende. Et tilbud der på nuværende tidspunkt kun findes i Paamiut, hvor faciliteterne er forældede, og i Danmark

Jens Salling ønsker at etablere: - arealer og bygninger for fiskeindustriens håndtering - opbevaring og reparation af redskaber og materiel Dette for at mindske tidsforbrug, transport og slitage af udstyr, reducere rod og forurening samt frigøre arealer i byen til andre formål.

I projektforslaget foreslås også at etablere: - en pontonbro og et indhegnet område til søredning og materiel, som skal tilbydes til Nuuk Brandvæsen, Politiet og Mittarfeqarfiit/Kalaallit Airports Der foreligger dog ikke i projektmaterialet et realiseret samarbejde og denne del af projektet er blot en vision.

Kilde: Kommuneqarfik Sermersooq