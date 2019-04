Salik Hard: Nuuk skal være nyt turist centrum

Redaktionen Søndag, 07. april 2019 - 10:12

Sermersooq Business Council, der står for destinationsudvikling og branding af byen Nuuk og udvikler turismen i Paamiut, har vigtige målsætninger frem mod 2023.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

De skal realisere Kommuneqarfik Sermersooqs turismestrategi, hvor hensigten er at få flere beskæftiget i turismen, at løfte kompetencen og uddannelsesniveauet i turismeerhvervet og at få skabt en højere omsætning og ikke mindst at gøre destinationen mere tilgængelig.

- Vi er utroligt glade for, at kommunalbestyrelsen nu har formuleret en klar turismepolitik, der klart melder ud, hvad de vil med turismen og yderligere har vedtaget en ny turismestrategi. Vi kan som destinationsudviklingsselskab (DMO) nu begynde med at forberede turismen mod en ny lufthavn, siger senior projektleder i Sermersooq business Council Salik Hard. Han skal være med til at arbejde med realiseringen af turismestrategien, og han mener, at en sæsonudvidelse med vinterturisme vil skabe vækst de kommende år.

– Alle i Grønland kender til udfordringerne for at udvide turistsæsonen uden for sommerperioden, og at fordele turisterne til resten af året. Men i de senere år er det tydeligt, at der er opstået en øget interesse for mørketiden. I Nuuk kan vi blandt andet fokusere mere på nordlys som oplevelsesprodukt. Vi ser nordlys som oplevelsesmulighed i markedsføringen generelt, og vi vil se mere af det i de kommende år, vurderer Salik Hard og pointerer, at det er vigtigt med et bredt samarbejde i branchen for, at det kan lykkes.

