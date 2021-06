Saligaatsoq: 8 tons skrald blev samlet

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 15. juni 2021 - 17:41

Har du været en af de flittige i Nuuk, som samlet skrald? Så har du været med til at samle godt 8 tons skrald på en dag.

- Det har været lidt anderledes i år. Normalt plejer skraldet, at være på 4-5 tons. Oprydning bag Nukissiorfiits el-værk og en frivillig, som har samlet skrald bag svømmehallen Malik har givet ekstra tons skrald, siger Ivinnguaq Kristiansen, som er projekt- og kommunikationsmedarbejder hos CSR.

Oprydning i bygderne

Det er ikke kun Nuuk, som bliver pænere. Større byer har været med til Saligaatsoq hvert år. Der er flere byer, som arrangerer oprydning selv. Lokaludvalget i Maniitsoq, Aasiaat, Paamiut, Kangaatsiaq, Uummannaq, Tasiilaq og Qaanaaq arrangerer selv Saligaatsoq, mens Brugsen i Qaqortoq afholder Saligaatsoq før vores nationaldag, oplyser CSR.

Der også noget nyt i år. Saligaatsoq er nemlig begyndt, at samarbejde med KNI, så der kan være oprydning i alle bygder.

- I dag er der oprydning i alle bygder i samarbejde med KNI. Det er en succes udover oprydning i de større byer. I Ikerasak har man haft succes med samarbejde på tværs af virksomheder og foreninger. Så det bliver spændende for, hvor meget skrald bygderne kan samle. Vi kontakter alle byer og bygder for, at finde ud af, hvor meget skrald der er, siger Ivinnguaq Kristiansen.

Corona og frivillighed

Der har i alt været fire grupper af frivillige, som ved siden af virksomhederne har samlet skrald mandag den 14. juni i Nuuk. Ifølge CSR, så plejer der, at være omkring 600 deltagere, når der skal ryddes op i byen. Men på grund af corona har flere afmeldt deres tilmelding, da personer har været bange for, at blive smittet ved at samle på skrald.

- Vi har kunnet mærke corona. Flere har kontaktet os for at oplyse, at de ikke kan deltage på grund af corona. Det er meget forståeligt. Men der var i alt fire grupper af frivillige ved siden af virksomhederne, da Nuummiuutterne skulle samle skrald, siger Ivinnguaq Kristiansen.

Der er i alt 21 bygder, som samler skrald i dag. Ikerasak skiller sig ud, da bygden har samlet skrald to gange i løbet af 14 dage. Omkring 25 samlede skrald i Ikerasak og skraldet var på 1.300 kg. Der er stadig ingen andre resultater af skrald bortset fra Nuuk.

Følge med på Saligaatsoq her.