Salg af nye lejligheder gik som varmt brød

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. april 2019 - 11:20

De to boligblokke med hver 58 lejligheder forventes at stå klar 1. august. Den ene boligblok med 58 lejligheder har kommunen sat sig på via en uopsigelig kontrakt indtil 2029.

Solgt på rekordtid

- I starten af året var det min plan at lave dronebilleder og en virtuel fremstilling af lejlighederne i 3D. Men før jeg rigtig kom i gang med at lave salgsmaterialet, var langt de fleste lejligheder solgt, oplyser Martin Gjødvad, der er medejer af og direktør i Inu:it.

Det er selskabet Inu:it Bolig A/S, som Martin Gjødvad er eneejer af, som står bag boligprojektet, som med sin højtliggende beliggenhed er synlig næsten over hele Nuuk.

Attraktive størrelser

Lejlighederne har en størrelse, der svinger mellem 40 og 70 kvadratmeter, hvilket er atypisk i forhold til boligerne i eksempelvis Qinngorput, der typisk er langt større.

- Lejlighedernes størrelse er nok en af årsagerne til, at salget er gået så godt, forklarer Martin Gjødvad. Priserne for den mindste koster 1,16 millioner kroner, mens de største og dyreste løber op i 2,17 millioner kroner.

Martin Gjødvad oplyser, at det især er investorer, der har købt sig ind i lejlighederne med det sigte at udleje dem. I dag mangler han blot at få solgt fire lejligheder.

Ikke sidste gang

Har det givet dig blod på tanden med hensyn til at bygge nye ejendomme?

- Ja, det har det absolut, forsikrer it-direktøren og ejendomsinvestoren, der formåede at skabe et årsresultat på lidt over 1,7 millioner kroner efter skat i 2018 via udlejning af boliger i selskabet Inu:it Bolig A/S.