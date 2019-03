Salg af dåseøl har et stykke vej endnu

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. marts 2019 - 09:12

Emballagebekendtgørelsen kan med fordel forbedres på en række punkter, skriver Naalakkersuisut i et svarnotat til Demokraternes Nivi Olsen, der har foreslået, at øl og sodavand skal kunne sælges på dåse og indgå i det grønlandske returpantsystem.

- Naalakkersuisut har blandt andet gennemført en analyse af muligheder for at etablere et nyt landsdækkende returpantsystem, som åbner op for mere fri konkurrence samtidig med at det sikrer, at den tomme emballage ikke ender i naturen, står der i svarnotatet.

Inspiration fra Island

- Et af de scenarier, som analysen har afdækket, er et returpantsystem som omfatter drikkevareemballager af glas, metal og plast anvendt til øl, læskedrikke, flaskevand, energidrikke, vin og spiritus inspireret af blandt andet det islandske returpantsystem. Dette system indbefatter således drikkevarer solgt på dåse, står der i svarnotatet.

Endnu afventer Naalakkersuisut de sidste undersøgelser, som skal afklare, hvordan man opbygger et eventuelt nyt returpantsystem, og hvordan det skal organiseres og drives.

Det fremgår også af svarnotatet, at et eventuelt nyt returpantsystem skal indføres på en måde, så der er tilstrækkelig tid for erhvervet til at etablere og omstille sig til et nyt system.