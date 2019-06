Sagsbehandling for personer med handikap bliver hurtigere

redaktionen Søndag, 16. juni 2019 - 13:56

Når loven om støtte til personer med handikap træder i kraft 1. januar 2020, kommer personer med handikap som noget af det første til at mærke, at sagsbehandlingerne i kommunerne bliver kortere, da der kommer frister på, hvor længe man må sagsbehandle, skriver Sermitsiaq.

- Det bliver ikke længere nødvendigt med de lange sagsbehandlinger. Der ligger en bunke sager i en skuffe i en kommune, som venter på at blive behandlet, og de mennesker det handler om, kommer nu under en handikapforordning. Den er vi sådan lidt ud over nu, siger handikaptalsmanden Christina Johnsen blandt andet til avisen Sermitsiaq.

Det skal koste noget

- Du har tidligere sagt, at det nogle gange kan tage flere år med sagsbehandlingerne i nogle kommuner, tror du det ændrer sig nu?

– Vi har i hvert fald bidt mærke i den sanktionsbestemmelse i slutningen af loven, hvor der står, at Naalakkersuisut kan pålægge kommunerne tvangsbøder, herunder dagbøder, hvis de sløser med opgaven. Vi håber, at det her ikke bare er trussel. Det skal effektueres, og de skal simpelthen være konsekvente. Det skal ikke bare være til pynt. Det skal koste noget, at sylte sager, siger Christina Johnsen.

