Sagsbehandling af Kuannersuit-projektet fortsætter

redaktionen Søndag, 16. maj 2021 - 12:23

Kuannersuit-projektet kan ikke stoppes fra den ene dag til den anden af politiske grunde. Sagsbehandlingen vil fortsætte i henhold til Råstofloven, og de særlige vilkår, der er givet selskabet.

Det betyder blandt andet, at Sydgrønland inden for høringsperioden skal have besøg af de ansvarlige politikere, som - grundet en trussel fra en borger i Narsaq - ikke deltog i borgermøderne i februar, skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi forventer, at inden høringsprocessen afsluttes, så vil vi have været til høringsmøder i Sydgrønland. Det er meget muligt, at vi ikke når at komme afsted, hvis vi skal have alt de praktiske og formelle på plads, så vi forventer også at forlænge høringsperioden mindst en måned, lyder det fra Naaja Nathanielsens departementschef for råstoffer, Jørgen Hammeken-Holm, til Sermitsiaq.

Deltager i alle møder

Dertil bekræfter departementet også, at sagsbehandlingen køres til ende, det vil sige med udarbejdelse af hvidbog på baggrund af høringssvar, efterfølgende revidering af VVM og VSB, før Naalakkersuisut slutteligt kan tage stilling til, om en udvindingstilladelse kan tildeles Greenland Minerals, eller om selskabet får et afslag.

Direktør i Greenland Minerals, australske John Mair, skriver kortfattet til Sermitsiaq, at det er

Naalakkersuisut, der er ansvarlig for at organisere høringsprocessen, herunder beslutninger i forbindelse med borgermøder.

– Greenland Minerals vil fortsat deltage i alle møder i høringsprocessen, lyder det fra John Mair.

