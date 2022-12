Sagsbehandler bortvist for seksuelle beskeder til unge kvinder

Medarbejderen har allerede inden sin ansættelse i kommunen sendt beskeder med seksuelt indhold til en ikke navngiven person, der var anbragt i efterværn af Børne- og Familieforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq fire gange i maj og juni 2021.

Den 1. juli 2021 bliver personen ansat som sagsbehandler i Kommuneqarfik Sermersooq ved Børn- og Familieforvaltningen.

I august 2021 sender medarbejderen endnu en besked med seksuelt indhold og et nøgenbillede til den samme ikke-navngivne person.

Den 30. august 2021 bliver kommunen opmærksom på, at medarbejderen har sendt beskeder med et seksuelt indhold til en eller flere beboere, der var anbragt i efterværn.

Det sker ved at lederen af en døgninstitution, hvor kommunerne plejer at placere børn og unge oplyser, at to piger har bedt om hjælp til at stoppe upassende og krænkede henvendelser fra sagsbehandler. Efter tilsagn fra lederen, har medarbejderen sendt billeder af sin kønsdel og skrevet til de to piger med opfordring til samleje.

Derfor fremsender kommunen den 31. august 2021 partshøring til medarbejderen angående en påtænkt bortvisning af ham. Han kvitterer samme dag for modtagelsen af partshøringsskrivelsen og gør ikke brug af sin mulighed for at afgive et partshøringssvar. Fristen for at komme med et partshøringssvar var den 6. september 2021.

Den 9. september 2021 bortviser kommunen sagsbehandleren.