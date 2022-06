Sag om påstået million-tab: Selvstyret taber i landsretten

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. juni 2022 - 07:51

Sagen er en udløber af en kartelsag, som der faldt dom i for ti år siden.

Her blev byggefirmaene Kang Total Byg og B.J. Entreprise i 2012 idømt store bøder for aftalt spil ved licitationer.

Året efter besluttede Selvstyret at stævne de to virksomheder for et tab, som Selvstyret mente at have på udvidelsen af en terminalbygning, som der var indgået kontrakt om tilbage i 2008 med Kang Total Byg.

Departementet for Boliger og Infrastruktur oplyser, at tabet på daværende tidspunkt blev beregnet til mellem 9 og 11 millioner kroner:

Dømt til at betale to millioner kroner

- Projektets B-overslag som var udarbejdet få måneder inden licitationen, var på 12.916.000 kr. (ca. 22.180 kr. pr. m2), mens det laveste bud, det fra Kang Total Byg ApS var på 23.205.000 kr. (ca. 39.840 kr. pr. m2). Tabet blev på den baggrund estimeret til imellem 9,0 og 11,0 mio. kr., skriver departementet til Sermitsiaq.AG.

På grund af ændringer i byggeriet blev Selvstyrets påståede tab reduceret til fire millioner kroner, og Selvstyret fik delvist medhold i sagen i april 2019.

De to virksomheder og deres direktører blev dømt til at betale to millioner kroner i erstatning plus renter siden 2013, samt sagens omkostninger med 337.375 kroner.

Landsretten: Selvstyret løftede ikke bevisbyrden

Sagen blev dog anket til landsretten, og her faldt sagen ud til virksomhedernes fordel. Landsretten fandt, at Selvstyret ikke løftede bevisbyrden for at have lidt et økonomisk tab i forbindelse med entreprisekontrakten med Kang Total Byg og byggeriet i Kangerlussuaq.

- Den 25. maj 2022 blev der i Grønlands Landsret afsagt dom i ankesagen. Kang Total Byg ApS og BJ Enterprise er blevet frifundet og Selvstyret dømt til at betale sagsomkostningerne på i alt 937.337 kr. Heraf 587.337 kr. til Kang Total Byg og 350.000 kr. til B.J Enterprise, oplyser departementet.

Efter årevis juridisk tovtrækning er sagen nu afsluttet- Departementets advokat vurderer nemlig, at sagen vedrører et bevisspørgsmål og ikke noget principiel og derfor ikke kan ankes til Højesteret.